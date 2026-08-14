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Svetska fudbalska federacija (FIFA) i zvanično je ukinula zabranu registracije novih igrača za Partizan, čime su rešene administrativne prepreke pred nastavak evropskih kvalifikacija.

Ova odluka u praksi omogućava crno-belima da licenciraju potencijalna pojačanja, na čelu sa Idrisuom Babom, za predstojeći dvomeč plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencije protiv španskog Hetafea.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Problem sa skautom iz Brazila

Podsećanja radi, Partizan se našao pod suspenzijom zbog dugovanja prema brazilskom skautu Marselu dos Santosu Siprijanu. Iako preko njega nije realizovan nijedan transfer niti je odradio posao na očekivanom nivou, Siprijan je imao važeći ugovor sa klubom.

Dug prema Brazilcu prvobitno je iznosio 111.000 evra, uz 11.000 evra kamate i dodatnu kaznu od 3.000 evra, da bi ukupan iznos na kraju dostigao 140.000 evra. Slučaj je konačan epilog dobio pred Sudom za arbitražu u sportu (CAS).

Predsednik Partizana Rasim Ljajić nedavno se osvrnuo na ovaj spor:

1/11 Vidi galeriju Rasim Ljajić Foto: Starsport, @starsport

"Nažalost, ovo je svakodnevica Partizana! Slučaj datira još od 2023. godine i tiče se dugovanja prema nekadašnjem skautu kluba iz Brazila. Nebitno što nijedan fudbaler nije došao u klub po njegovoj preporuci, niti kako je radio posao… Dug je dug i mora da se plati. Dovedeni smo pred svršen čin po ko zna koji put."

Odugovlačenje i propuštanje Tobola

Iako je Partizan u potpunosti isplatio navedeni dug, Siprijan je odugovlačio sa slanjem potvrde o uplati. Zbog tog kašnjenja, crno-beli nisu uspeli na vreme da registruju Idrisua Babu za mečeve trećeg kola kvalifikacija protiv kazahstanskog Tobola, ali je taj problem sada zvanično arhiviran.

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