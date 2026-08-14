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Tigres je u finišu pokušavao da postigne pobedonosni gol, kada je Guzman izašao daleko od svog kaznenog prostora kako bi što pre izveo slobodan udarac.

Sudija Ivan Barton stao je ispred njega i zaustavio brzo izvođenje prekida.

Golman je pokušao da ubrza sve, pa je u tom trenutku odgurnuo arbitra, zbog čega mu je on pokazao direktan crveni karton. Tigres je tako ostao sa samo devetoricom igrača, pošto je prethodno isključen i Dijego Laines.

Guzman se nije smirio ni nakon što je napustio teren. Dok je odlazio prema svlačionici, njegova reakcija je bila prilično burna. Prema navodima, šutnuo je stolicu, a potom bacio kantu za smeće.

Pogledajte kako je Guzman dobio crveni karton:

Tigres je uspeo da izdrži do kraja i izbori penal-seriju nakon rezultata 1:1. Rezervni golman Karlos Felipe Rodrigez tada je postao junak svoje ekipe, pošto je odbranio dva jedanaesterca i omogućio svom timu pobedu rezultatom 5:4.

Guzman bi zbog svog ponašanja mogao da bude suočen sa ozbiljnom kaznom. Disciplinski organi tek treba da donesu konačnu odluku, a posebnu težinu ima činjenica da je došlo do fizičkog kontakta sa sudijom.

Iskusni Argentinac je i ranije bio u centru disciplinskih kontroverzi, a najpoznatiji slučaj dogodio se 2024. godine, kada je zbog korišćenja laserskog pokazivača tokom utakmice protiv Montereja dobio suspenziju od 11 mečeva.

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