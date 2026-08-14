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FK Crvena zvezda obaveštava javnost da je novi trener kluba španski stručnjak Albert Rijera, koji je parafirao dvogodišnji ugovor.

Predstavljanje Alberta Rijere u Beogradu, kao novog trenera Crvene zvezde, biće u nedelju od 14.00 časova u Medija centru na stadionu "Rajko Mitić".

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Albert Rijera novi trener fudbalera Crvene zvezde Foto: Jürgen Kessler / imago sportfotodienst / Profimedia

Albert Rijera je rođen 15. aprila 1982. godine u Manakoru, na ostrvu Majorka. Samostalnu trenersku karijeru španski strateg započeo je u Olimpiji iz Ljubljane, sa kojom je u sezoni 2022/23 osvojio prvenstvo i kup. Ubrzo je preuzeo Celje, ali je posle samo nekoliko meseci dobio ponudu Bordoa. Kao šef stručnog štaba francuski tim vodio je od oktobra 2023. do jula 2024. godine, kada je doneo odluku da se vrati u Celje.

Sa slovenačkom ekipom Albert Rijera je ostvario značajne uspehe, osvojio nacionalni kup i beležio zapažene rezultate na evropskoj sceni. U sezoni 2024/25 Celje je predvodio do četvrtfinala Lige konferencije, dok je naredne sezone izborio plasman u nokaut fazu pomenutog takmičenja. Potom je u februaru 2026. godine španski stručnjak preuzeo Ajntraht, a na klupi nemačkog tima zadržao se do maja iste godine.

Albert Rijera Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia, ©INPHO/Ryan Byrne / imago sportfotodienst / Profimedia, Philipp Kresnik / Kresnikphotogr / Zuma Press / Profimedia

Tokom bogate igračke karijere Albert Rijera je nastupao za reprezentaciju Španije, ali i za neke od najboljih evropskih klubova kao što su Majorka, Bordo, Mančester Siti, Espanjol, Liverpul, Olimpijakos, Votford, Galatasaraj i Udineze.

Albertu Rijeri želimo dobrodošlicu i verujemo da će u godinama koje su pred nama zajedno sa našom Crvenom zvezdom beležiti velike uspehe, poručili su sa Marakane.

Albert Rijera je tek peti stranac na klupi Crvene zvezde. Pre njega, to su bili Valter Zenga, Zdenjek Zeman, Rikardo Sa Pinto i Barak Bahar.

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Media centar Larna Izvor: Kurir