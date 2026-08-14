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Trener fudbalera Mančester sitija Enco Mareska nije danas ponudio nikakve garancije o budućnosti Rodrija u klubu i naveo da je njegov kolega iz veznog reda Tijani Rejnders blizu odlaska posle samo jedne sezone.

Rodri se vratio u Mančester posle duže pauze nakon što je pomogao Španiji da osvoji Svetsko prvenstvo prošlog meseca, a potom podvrgnut lakšoj operaciji leđa.

"Prelazni rok je otvoren, možemo da kupujemo igrače, možemo da prodajemo igrače. Sve može da se desi", rekao je Mareska na konferenciji za novinare upitan da li očekuje da će bivši osvajač Zlatne lopte ostati u Sitiju usred navodnog interesovanja Barselone.

Jedno je sigurno: Rodri neće igrati u nedeljnom Komjuniti šildu protiv Arsenala, meču koji otvara englesku fudbalsku sezonu između osvajača Premijer lige i FA kupa.

1/4 Vidi galeriju Reprezentativac Španije - Rodri Foto: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia, Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia

Novinare je zanimalo i da li bi bio zainteresovan za dovođenje Enca Fernandeza iz Čelsija.

"To je igrač iz drugog kluba. Mislim da nije korektno govoriti o tuđim igračima", rekao je Mareska.

Mareska je bio otvoreniji po pitanju Rejndersa, koji nije uspeo da se ustali kao starter u Sitiju nakon što je prošlog leta stigao iz Milana.

Brojni izveštaji u britanskim medijima navode da je holandski fudbaler na putu ka saudijskom klubu Al-Kadsija.

"Transfer Tijanija nije zvanično završen, videćemo u narednim satima", rekao je Mareska.

Mareska je dodao da je Rejnders "već ubeđen" u odlazak iz Sitija, upoređujući tu situaciju sa golmanom Džejmsom Trafordom, koji je ovog leta prešao u Lids kako bi dobio više prilika za igru.

"Svi oni rade svaki dan, svi treniraju svaki dan, a onda na kraju nedelje svi žele da igraju utakmicu. Kada ne igraju, teško im je da to razumeju. Mogu to da razumem. Nakon jedne sezone, neki od njih žele da igraju malo više. Tako da je to normalna situacija", rekao je Mareska.

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