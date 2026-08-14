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Albert Rijera u nedelju od 14.00 časova biće promovisan u novog trenera FK Crvena zvezda.

Španski stručnjak Albert Rijera imaće zadatak da Crvenu zvezdu uvede u Ligu Evrope, a prvi veliki ispit za njega biće u četvrtak, kada na stadionu "Rajko Mitić" crveno-beli dočekuju Viktoriju iz Plzenja.

Albert Rijera novi trener fudbalera Crvene zvezde Foto: Jürgen Kessler / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako je Kurir pisao u sredu, Albert Rijera je Crvenoj zvezdi rekao "da" tog dana tokom večeri, iz Majorke. Dve strane su preko "video kola" vodile pregovore, a najviše zastoja bilo je oko visine primanja španskog trenera. Na kraju, dve strane su se našle na sredini.

Kako je Kuriru potvrđeno Albert Rijera imaće godišnju platu kao Vladan Milojević i Dejan Stanković, oko milion evra. Tačnije, za prvu sezonu Španac će zaraditi 960.000 evra, a za drugu 980.000 evra. Uz platu, Rijeru očekuju i bonusi ukoliko ostvari rezultat u Evropi.

1/5 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Sznapka Petr / ČTK / Profimedia, Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Albert Rijera i njegov pregovarački tim želeli su veću platu, sličnu onoj koju je imao u Ajntrahtu iz Frankfurta. Međutim, ljudi iz Crvene zvezde su mu predočili da dolazi u Srbiju, pa je Španac na kraju spustio svoje zahteve i došlo je do dogovora. Albert Rijera se nalazi na Majorki i odatle privatnim letom dolazi u nedelju u Beograd. Posle predstavljanja na Marakani, odradiće prvi trening sa fudbalerima Crvene zvezde.

Albert Rijera imaće i zadatak da dobrano prodrma, ali i očisti svlačionicu Crvene zveze, tako da će u narednim danima i nedeljama biti veliki broj izlaznih transfera. Jednostavno, klub iz Ljutice Bogdana moraće da nadokandi minus koji nije ostvaren plasmanom u Ligu šampiona, a još visi i plasman u Ligu Evrope.