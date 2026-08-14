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Srpski arbitar Nenad Minaković sudiće meč između fudbalera Jabloneca i Rendžersa u revanšu plej-ofa Lige konferencija, saopštila je danas Evropska fudbalska unija.

Kako je saopštila UEFA, Minaković će 27. avgusta od 18 časova na stadionu Strželnice predvoditi srpsko-hrvatsku sudijsku šestorku.

Nenad Minaković Foto: Starsport, Starsport©

Srbi Nikola Borović i Boško Božović će biti uz aut linije, a Danilo Nikolić je određen za četvrtog arbitra. Hrvat Mario Zebec biće glavni u VAR sobi, dok će mu asistent biti Srbin Pavle Tomić.

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