Biće Minaković na centru u duelu koji odlučuje putnika u Ligu konferencija...
Fudbal
UEFA CENI SRPSKOG SUDIJU: Nenad Minaković deli pravdu u važnom meču!
Slušaj vest
Srpski arbitar Nenad Minaković sudiće meč između fudbalera Jabloneca i Rendžersa u revanšu plej-ofa Lige konferencija, saopštila je danas Evropska fudbalska unija.
Kako je saopštila UEFA, Minaković će 27. avgusta od 18 časova na stadionu Strželnice predvoditi srpsko-hrvatsku sudijsku šestorku.
Nenad Minaković Foto: Starsport, Starsport©
Vidi galeriju
Srbi Nikola Borović i Boško Božović će biti uz aut linije, a Danilo Nikolić je određen za četvrtog arbitra. Hrvat Mario Zebec biće glavni u VAR sobi, dok će mu asistent biti Srbin Pavle Tomić.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši