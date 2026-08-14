Slušaj vest

Srpski arbitar Miloš Milanović sudiće meč između fudbalera Lugana i Makabija iz Tel Aviva u plej-ofu Lige konferencija, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Miloš Milanović Foto: Starsport

Milanović će u četvrtak 20. avgusta, u prvoj utakmici plej-ofa, predvoditi kompletno srpsku sudijsku šestorku. Milan Pašajlić i Svetozar

Živin biće uz aut linije, dok će Pavle Ilić biti četvrti sudija. Aleksandar Živković će biti glavni u VAR sobi, dok će mu asistirati Dejan Trifković.

Ne propustiteFudbalPOZNATO KO SUDI VEČITI DERBI! Već je bio u toj ulozi...
280979563-421537792782190-9022212193154774328-n.jpg
Fudbal"NIJE BIO PENAL ZA PARTIZAN! EVO I ZBOG ČEGA!" Sudijski ekspert uzburkao strasti: "Dve naizgled slične situacije..."
TEKSTILAC-PARTIZAN_23.JPG
FudbalSRPSKI ARBITRI DELE PRAVDU U EVROPI! Evo koga je i za koje utakmice UEFA delegirala!
novak-simovic.jpg
FudbalVELIKA ČAST ZA SRPSKOG SUDIJU: Miloš Milanović deli pravdu u Ligi nacija!
partizanspartak-116.jpg

 BONUS VIDEO:

00:20
Grobari proslavili pobedu Partizana u Kazahstanu Izvor: Kurir