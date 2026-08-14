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MILOŠ MILANOVIĆ DOBIO ZADATAK OD UEFA: Evo koji će meč suditi srpski arbitar!
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Srpski arbitar Miloš Milanović sudiće meč između fudbalera Lugana i Makabija iz Tel Aviva u plej-ofu Lige konferencija, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).
Miloš Milanović Foto: Starsport
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Milanović će u četvrtak 20. avgusta, u prvoj utakmici plej-ofa, predvoditi kompletno srpsku sudijsku šestorku. Milan Pašajlić i Svetozar
Živin biće uz aut linije, dok će Pavle Ilić biti četvrti sudija. Aleksandar Živković će biti glavni u VAR sobi, dok će mu asistirati Dejan Trifković.
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