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Bivši trener Crvene zvezde Aleksandar Janković smatra da poraz od Hapoel Ber Ševe nije samo sportski neuspeh, već posledica dubljih problema u funkcionisanju kluba. Upozorio je i na pad evropskog koeficijenta i sve slabiji kontakt sa navijačima.

Eliminacija Crvene zvezde od Hapoela iz Tel Aviva otvorila je brojna pitanja o sportskoj politici kluba, a nekadašnji trener crveno-belih Aleksandar Janković smatra da odgovornost ne može biti pripisana samo jednom lošem izdanju ekipe.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Janković - srpski Murinjo Foto: Starsport/Srđan Stevanović, STR / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Janković je, govoreći za RTS, posebno kritikovao politiku dovođenja velikog broja stranih fudbalera i učestalu promenu igračkog kadra.

- Budžet ne znači ništa. To smo videli više puta – protiv Pafosa, Hapoela, ali i Liverpula. Nekontrolisano dovođenje stranaca i velika frekvencija igrača predstavljaju samouništenje kontinuiteta u ekipi - rekao je Janković.

Kao primer drugačijeg pristupa naveo je generaciju Crvene zvezde koja je u novembru 2018. godine savladala Liverpul na stadionu „Rajko Mitić“.

- Zvezda je 2018. godine pobedila Liverpul sa šestoricom igrača sa srpskim pasošem u startnih 11 i bez ijednog stranca na klupi. Uz njih su bili i Milan Borjan, Filip Stojković i Marko Marin, koji su naši igrači, iako imaju druge pasoše. Protiv Hapoela je imala devet stranaca u startnoj postavi i još sedmoricu na klupi – ukupno 16. Svi su neuporedivo više plaćeni od igrača koji su pre osam godina pobedili Liverpul, budućeg šampiona Evrope. Bilo bi suludo ubeđivati javnost da je to pravi put - istakao je Janković.

On se osvrnuo i na nezadovoljstvo koje su navijači iskazali tokom utakmice sa Hapoelom, kada su se sa zapadne i istočne tribine čuli povici protiv uprave kluba.

Prema njegovom mišljenju, reakcija publike nije posledica samo eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

- Ljudi na zapadnoj i istočnoj tribini nisu hiroviti i ne skandiraju protiv uprave zbog jedne utakmice, već zbog dužeg perioda ili koncepta sa kojim se ne slažu. Trener nikada ne može da bude jedini krivac, naročito kada postoji velika frekvencija igrača i kada novajlije imaju neuporedivo veće ugovore čak i od svojih rivala na terenu - rekao je Janković.

1/5 Vidi galeriju Nemoćna Crvena zvezda protiv Hapoiela Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Ilija Ilić

Bivši trener Zvezde smatra da klub mora da se pozabavi i odnosom sa sopstvenim navijačima, ukazujući na manju posećenost i promenu atmosfere na stadionu.

- Neophodno je otvoriti i nepopularna pitanja, jer Zvezda gubi kontakt sa sopstvenom publikom. Stariji navijači primećuju da je broj ljudi na stadionu manji i da atmosfera, po kojoj je Zvezdin stadion bio prepoznatljiv u Evropi, više nije toliko užarena i, pod navodnicima, neprijateljski nastrojena prema protivnicima - ocenio je Janković.

Kada je u pitanju kvalitet ekipe, Janković smatra da Crvena zvezda nije imala sastav za plasman u Ligu šampiona. Posebno ga je iznenadilo to što pojedina letnja pojačanja nisu dobila priliku u odlučujućem duelu sa Hapoelom.

- Kvalitativno, mislim da Zvezda nije imala tim za Ligu šampiona. Verujem da to znaju i ljudi iz kluba, jer bi letnje akvizicije, da je drugačije, bile na terenu u najvažnijem trenutku sezone, protiv Hapoela, a ne na klupi. To se ponavlja iz godine u godinu. Zvezda se nije adekvatno ni pojačala ni pripremila za Ligu šampiona - naveo je on.

Crveno-beli će evropsku sezonu nastaviti u plej-ofu Lige Evrope, gde ih očekuje dvomeč protiv Viktorije Plzenj. Janković prolaz u narednu fazu vidi kao izuzetno važan, ali upozorava da bi novi neuspeh mogao da ima posledice koje prevazilaze sam rezultat.

- Nadam se prolasku i smatram da je on izuzetno važan, bez obzira na sve teške teme koje moraju da budu otvorene. Poraz od Hapoela je višeslojan. Pored onoga što se dogodilo na terenu, važan je i broj domaćih igrača – Hapoel je imao sedmoricu Izraelaca u startnih 11, a Zvezda samo dvojicu naših. To je snažna indikacija - istakao je Janković.

Kao treći problem izdvojio je evropski koeficijent Srbije, koji bi, prema njegovim rečima, mogao dodatno da trpi ukoliko Zvezda ne napravi dobar rezultat protiv Viktorije Plzenj.

- Treći sloj poraza od Hapoela odnosi se na evropski koeficijent i bodove koje polako gubimo. Neuspeh protiv Plzenja mogao bi da spusti srpski fudbal još niže, a već smo u slobodnom padu, jer je Zvezda jedini naš klub koji poslednjih sezona osvaja značajnije UEFA bodove - upozorio je Janković.

On je zaključio da bi dalji pad koeficijenta mogao značajno da oteža Zvezdi put kroz evropske kvalifikacije.

- Već sledeće sezone mogli bismo da izgubimo status nosioca u poslednjem kolu kvalifikacija i da umesto Hapoela ili Sabaha dobijemo Ajaks, Fejenord ili timove iz najjačih liga. Biće nam sve teže ako ne preokrenemo ovaj trend - poručio je Janković.

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