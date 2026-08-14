Slušaj vest

Viktorija je na svom zvaničnom sajtu objavila detaljna pravila za predstojeći duel plej-ofa Lige Evrope, a najvažnija poruka odnosi se na pristalice srpskog šampiona.

Navijačima Zvezde praktično će biti onemogućen ulazak na tribine predviđene za domaće pristalice, čak i ukoliko poseduju regularnu ulaznicu.

1/11 Vidi galeriju Zvezdan Terzić, konferencija za medije posle meča Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa Foto: Starsport

Na domaće sektore moći će da uđu samo državljani Češke, kao i građani drugih zemalja koji mogu da dokažu stalno prebivalište u toj državi.

"Ulazak na sektore namenjene domaćim navijačima biće dozvoljen isključivo državljanima Češke Republike, kao i državljanima drugih zemalja koji mogu da dokažu da imaju stalno prebivalište u Češkoj", navodi se u saopštenju Viktorije.

Kontrola će biti sprovedena na ulazima u stadion, gde će punoletni posetioci morati da pokažu odgovarajući dokument.

"Prilikom ulaska na stadion svaki punoletni navijač moraće da pokaže lični dokument kojim potvrđuje stalno prebivalište – ličnu kartu ili drugi dokument koji potvrđuje stalni boravak na teritoriji Češke. Za vlasnike sezonskih ulaznica kao potvrda će važiti njihova važeća sezonska karta. Za decu mlađu od 15 godina koja dolaze u pratnji odrasle osobe biće dovoljno da dokument pokaže osoba koja ih prati", saopštila je Viktorija.

Česi su otišli i korak dalje, pošto će posebna pažnja biti posvećena navijačkim obeležjima Crvene zvezde. Čak ni posedovanje važeće ulaznice neće biti dovoljno ukoliko navijač na sebi bude imao Zvezdin dres, šal ili drugo obeležje kluba.

"Istovremeno, navijačima koji budu nosili dresove FK Crvena zvezda, šalove ili bilo koja druga navijačka obeležja tog kluba neće biti dozvoljen ulazak na sektore domaćih navijača, bez obzira na to da li imaju važeću ulaznicu. U tom slučaju neće imati pravo na povraćaj novca", jasno je navedeno u saopštenju kluba.