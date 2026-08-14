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Novi trener Crvene zvezdeAlbert Rijera obratio se Delijama i poslao moćnu porulku.

rijera je na klupi aktuelnog srpskog šampiona nasledio Dejana Stankovića nakon debakla u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Albert Rijera Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia, ©INPHO/Ryan Byrne / imago sportfotodienst / Profimedia, Philipp Kresnik / Kresnikphotogr / Zuma Press / Profimedia

Rijera se u nekoliko reči direktno obratio navijačima Zvezde:

- Zvezdaši, ozdravite pa da se vraćamo - poručio je Rijera u kratkom obraćanju. 

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