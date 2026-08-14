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Španski reprezentativac i najbolji fudbaler Svetskog prvenstva, Rodri, jedna je od glavnih tema svetskih medija.

Vezni fudbaler je trenutno član Mančester sitija, ali se spekuliše da bi trebao da pređe u Barselonu.

Reprezentativac Španije - Rodri Foto: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia, Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia

 Prethodno ga je želeo Murinjo u Real, ali od ta posla nema ništa.

Ipak, ni Barselona nije sigurna naredna destinacija, pošto je Siti odbio prve dve ponude.

Postoje glasine da su Rodri i Barselona postigli dogovor oko uslova, samo se čeka da klubovi dogovore.

Sada se oglasio i sam fudbaler.

Rodri je istakao da želi da napusti Mančester siti uz uslov da "prava cena bude na stolu".

"Želeo bih da odem, ali prihvatiću transfer samo ako je prava cena na stolu. Ako se to ne dogodi, ostaću i dati sve što imam Mančester sityju sledećih 12 meseci", rekao je Rodri.

U svakom slučaju, ova transfer saga još uvek nije završena, a kako se sada čini, neće ubrzo ni biti, odnosno o mogućem odlasku Rodrija iz Sitija će se pisati do kraja prelaznog roka.

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00:22
Barselona,Inter,navijaci,Liga sampiona Izvor: Kurir