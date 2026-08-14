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Partizan je ovog leta savršen u Evropi sa sve četiri pobede, a sledi mu najteže iskušenje i obračun sa favorizovanim španskim Hetafeom.

1/5 Vidi galeriju Grobari na meču Partizan - Una Štrasen Foto: Kurir Sport

Crno-beli su do sada na četiri meča postigli deset golova i primili samo jedan, što naravno uliva optimizam pred okršaj sa Špancima.Prvi susret se igra u Madridu na čuvenom "Koliseumu", dok je revanš sedam dana kasnije u Humskoj.

Partizan se trenutno nalazi u odabranom evropskom društvu, pošto samo još dva kluba mogu da kažu da imaju besprekoran učinak u Evropi ovog leta. U pitanju su turski Bešiktaš i austrijski Rapid iz Beča.

Bešiktaš je dva puta uspeo da pobedi Hradec Kralove iz Češke sa po 1:0, a prethodno je izbacio i danski Midtjiland sa 1:0 i 2:0 u borbi za Ligu Evrope, pa do sada nije primio ni gol. Sa druge strane, Rapid Beč je savladao Paide Linameskond iz Estonije sa 2:0 i 4:1 u dvomeču kvalifikacija Lige konferencija, a pre toga je dobio i Santa Kolomu iz Andore sa 3:1 i 6:2.

Inače, svaka pobeda po pravilima UEFA donosi i 2,000 za klupski koeficijent Partizana, što uopšte nije zanemarljivo. Takođe, od toga profitira i Srbija i domaća Superliga, koja se zbog toga bolje kotira u evropskim takmičenjima.

Četiri pobede u kvalifikacijama donele su Partizanu 8,000 koeficijentnih bodova, a to znači da su crno-beli uvećali domaći nacionalni koeficijent Srbije za 2,000 ove sezone.

Podsetimo, Vojvodina prethodno nije donela bodove za nacionalni koeficijent Srbije (dva poraza od Ajaksa i dva od Ferencvaroša), baš kao ni Železničar iz Pančeva (dva poraza od Brage). Zvezda je sa druge strane pobedila dva puta ekipu Larna iz Severne Irske i dva puta je izgubila od Hapoel Ber Ševe, što je donelo 4,000 bodova za klupski koeficijent, a 1,000 za nacionalni.