Šerif Ndiaje napušta turski Samsun i seli se u PAOK.
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ŠERIF NAPUŠTA SAMSUN! Bivši napadač Crvene zvezde stiže među crno-bele?
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Senegalski napadač Šerif Ndiaje uskoro bi trebalo da pređe u solunski PAOK.
Špic turskog Samsunspora će otići u Grčku kako bi prošao lekarske preglede, javljaju tamošnji mediji.
Šerif Endijaj pripreme FK Crvena zvezda u Austriji 2025. Foto: Dragan Tesic
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Našoj javnosti poznat po nastupima u Crvenoj zvezdi, iz koje je u leto 2025. za 4.000.000 evra otišao u Samsun.
Za taj klub je protekle sezone odigrao 29 utakmica, postigao 10 golova i upisao tri asistencije.
Nedavno je bio deo reprezentacije Senegala na Mundijalu, a u dresu sa državnim grbom ima četiri gola na 19 mečeva.
Pored Samsuna i Zvezde, tokom karijere je nastupao za Adanu, Šangaj Port, Gectepe, Goricu i Beveren.
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