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Senegalski napadač Šerif Ndiaje uskoro bi trebalo da pređe u solunski PAOK.

Špic turskog Samsunspora će otići u Grčku kako bi prošao lekarske preglede, javljaju tamošnji mediji.

Šerif Endijaj pripreme FK Crvena zvezda u Austriji 2025. Foto: Dragan Tesic

Našoj javnosti poznat po nastupima u Crvenoj zvezdi, iz koje je u leto 2025. za 4.000.000 evra otišao u Samsun.

Za taj klub je protekle sezone odigrao 29 utakmica, postigao 10 golova i upisao tri asistencije.

Nedavno je bio deo reprezentacije Senegala na Mundijalu, a u dresu sa državnim grbom ima četiri gola na 19 mečeva.

Pored Samsuna i Zvezde, tokom karijere je nastupao za Adanu, Šangaj Port, Gectepe, Goricu i Beveren.

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Šerif Endijaje jedva čeka da napadne Davida Luiza i Pafos Izvor: Kurir