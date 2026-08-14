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FK Vojvodina i Lazar Ranđelović produžili su saradnju do maja 2029. godine.

Ajaks - Vojvodina Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

 „Stara dama“ i sjajni fudbaler lako su dogovorili su nastavak saradnje. Ranđelović je do sada odigrao 53 meča u crveno-belom dresu i ima impozantnu statistiku, devet golova i 17 asistencija.

Ovim potezom Vojvodina je još jednom pokazala da želi da gradi stabilan i perspektivan tim, oslanjajući se na kvalitet, potencijal i igrače koji predstavljaju temelj blistave budućnosti kluba.

Produžetak ugovora predstavlja potvrdu obostranog poverenja i želje da se zajednički nastavi putem razvoja i ostvarivanja ambicija. Vojvodina u Lazaru vidi igrača koji svojim vrhunskim kvalitetom, energijom i karakterom može da doprinese rezultatima, ali i fudbalskoj priči koju klub želi da gradi u budućnosti.

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Vojvodina - Ajaks Izvor: Kurir