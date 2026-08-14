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Partizan je postigao dogovor sa Nikolom Čumićem, koji se posle tri godine vraća u srpski fudbal. Dosadašnji fudbaler Rubina iz Kazanja stiže u Partizan bez obeštećenja.

Partizan je dobio novo pojačanje u ofanzivnom delu ekipe. Povremeni reprezentativac Srbije i dosadašnji prvotimac Rubina iz Kazanja, Nikola Čumić, prema navodima ruskog "Sport ekspresa", novi je fudbaler crno-belih.

1/4 Vidi galeriju Nikola Čumić na meču Španija - Srbija Foto: Manuel Blondeau/AOP.Press / Sipa Press / Profimedia, Antonio Pozo / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia, Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Čumić će u Humsku stići kao slobodan igrač, pošto je sa Rubinom sporazumno raskinuo ugovor. Iako je njegova saradnja sa klubom iz Kazanja važila do juna 2027. godine, trener Frank Artiga nije računao na 27-godišnje krilo u svojim planovima.

Dve strane su prethodnih dana pronašle zajedničko rešenje, pa je Čumić dobio čiste papire i sada može bez obeštećenja da potpiše za Partizan.

Ipak, Rubin nije ostao potpuno bez mogućnosti zarade. Prema informacijama iz Rusije, klub iz Kazanja je u dogovor uneo određene klauzule prema kojima bi mogao da dobije finansijsku kompenzaciju ukoliko Čumić u dresu Partizana ispuni unapred definisane uslove, odnosno odigra određeni broj utakmica.

Za Čumića ovo predstavlja povratak u srpski fudbal posle tri godine provedene u inostranstvu. Čumić je u Rubin stigao tokom leta 2023. godine iz Vojvodine, a ruski klub je tada za njegov transfer izdvojio oko 1,5 miliona evra. Za ekipu iz Kazanja odigrao je ukupno 54 utakmice, uz učinak od tri gola i pet asistencija.

1/5 Vidi galeriju Nikola Čumić Foto: @starsport, Starsport, Printskrin/Instagram

Pre odlaska u Rusiju, Čumić je ostavio značajan trag u srpskom fudbalu. Posebno se istakao u dresu Vojvodine, dok je prethodno nastupao i za Radnički iz Niša. Igra na poziciji krilnog napadača, a tokom karijere je beležio nastupe i za mlađe reprezentativne selekcije Srbije, kao i za A tim.

Dolazak Čumića mogao bi da bude značajno pojačanje za Partizan, posebno zbog njegovog iskustva u domaćem prvenstvu i činjenice da može da pokrije više pozicija u ofanzivi.

Crno-beli tako dobijaju igrača bez plaćanja klasičnog obeštećenja, dok Čumić dobija priliku da se povratkom u Srbiju ponovo nametne na velikoj sceni i izbori za povratak u reprezentativni kadar.

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