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Belgijanac Mika Gots (21) novi je igrač prvaka Evrope PSŽ-a.

Ujedno je i treće pojačanje "svetaca" u navali u samo nedelju dana.

Pre Gotsa, PSŽ je obezbedio potpise Mangnesa Akliuša iz Monaka i Ferana Toresa iz Barselone.

Vest o dogovoru Ajaksa, sada već bivšeg Gotsovog kluba, i Parižana, potvrdio je najpoznatiji transfer insajder Fabricio Romano, koji je još u julu, kako je podsetio, najavio ovaj transfer.

Iza Gotsa je sezona karijere.

Za Ajaks je u svim takmičenjima prethodne sezone postigao 17 golova i upisao 14 asistencija na 42 utakmice, međutim, iznenađujuće, nije bio deo reprezentacije Belgije na nedavnom Svetskom prvenstvu.

Iako se našao na širem spisku selektora Rudija Garsije, na onom konačnom nije bilo mesta za njega.

Pari Sen Žermen je Holanđanima platio 55 miliona evra za ovog fudbalera.

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