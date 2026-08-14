ZANIMLJIVO VIĐENJE IZ KAZAHSTANA: Tobol superiorniji od Partizana, crno-beli imali sreće...
Imao je Partizan problema juče protiv Tobola u Kostanaju, trener Saša Ilić je lošu igru svog tima u prvih 45 minuta objašnjavao i strahom koji je uočio kod svojih igrača, ali su izmene u nastavku meča urodile plodom, Partizan je napravio preokret i na kraju ostvario još jednu pobedu (2:1) za plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu konferencija.
Dan posle, u razgovoru za kazahstanski ''Prosports'' oglasio se bivši reprezentativac Kazahstana Timur Sisenov, koji baš i ne priznaje Partizanu da je bolji.
''Tobol je igrao hrabro, pokušavajući da vrši presing i brzo prelazi u napad. Nakon ranog gola, protivnici su izgledali zbunjeno, a domaćini su stvorili mnogo duela i skokova. Ekipa je pokušala da igra agresivno i postigne željeni rezultat, ali su im napadačke sposobnosti i šanse za realizaciju bile loše.
Sve u svemu, verujem da rezultat ne odražava igru, Tobol je izgledao superiornije. Znajući da je Partizan, sa prednošću od tri gola, mislio da će biti laka utakmica, Tobol je izgubio meč ne zbog nedostatka karaktera, već zbog grešaka u koncentraciji i završnici“, rekao je Sisenov.
Kao ključni momenat vidi izjednačujući gol Partizana na samom startu drugog poluvremena posle veelikog kiksa golmana Tobola.
''Primili su gol na početku drugog poluvremena, sa 40 minuta do kraja i potrebom da postignu tri gola kako bi barem iznudili produžetke — tada su se verovatno psihološki slomili'', zaključio je Sisenov.
Kurir sport / Sportske.net