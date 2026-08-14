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Fudbalski klub Šahtjor iz Donjecka želi da svoje utakmice u Ligi šampiona ove sezone igra na Čelsijevom stadionu "Stamford bridž" u Londonu, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Ukrajinski klub ne može da koristi svoju "Donbas arenu" još od 2014. godine, kada je Donjeck anektiran uz podršku Rusije.

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On od tada domaće utakmice igra u Kijevu i Lavovu, dok evropske mečeve kao domaćin igra u Nemačkoj, Sloveniji i Poljskoj.

BBC je preneo da su, prema navodima ukrajinskih izvora, pregovori u toku, kao i da se Čelsi izdvaja kao poželjna opcija zbog mogućnosti igranja na stadionu koji ima kapacitet od 40.000 mesta.

"Izvori ističu da ovaj potez nije motivisan komercijalnim razlozima, već da su klubovi izgradili snažan odnos nakon što je Čelsi 2023. godine doveo Mihaila Mudrika, kao i kroz saradnju na humanitarnoj utakmici 'Game4Ukraine'", preneo je BBC.

Londonski stadioni "Krejven Kotidž" (Fulam) i "Dži-tek komjuniti" (Brentford) takođe su razmatrani.

Ipak, oba stadiona imaju manji kapacitet od "Stamford Bridža", a čelnici kluba veruju da mogu da popune veći stadion.

Dostupnost Čelsijevog stadiona usledila je nakon što je taj klub prošle sezone zauzeo 10. mesto u Premijer ligi, čime je ostao bez plasmana u evropska takmičenja.

To znači da ne bi trebalo da bude značajnijih preklapanja u rasporedu utakmica, mada bi lokalne vlasti (opština Hamersmit i Fulam) i Evropska fudbalska unija (Uefa) morale da odobre odigravanje dodatnih mečeva.