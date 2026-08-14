Slušaj vest

Srpski reprezentativac Marko Grujić po svemu sudeći ostaje u inostranstvu, ali će karijeru nastaviti u Bugarskoj.

Grujić je dogovorio prelazak u Levski iz Sofije kao slobodan igrač.

Marko Grujić pronašao je novi klub nakon isteka ugovora sa AEK-om iz Atine. Nekadašnji vezista Crvene zvezde i Liverpula karijeru bi trebalo da nastavi u Bugarskoj, u redovima tamošnjeg velikana Levskog iz Sofije.

1/4 Vidi galeriju Marko Grujić Foto: Fss

Prema informacijama iz Bugarske, Grujić je dogovorio sve uslove saradnje sa klubom iz Sofije, a zvanična promocija i potpis ugovora očekuju se uskoro. Iskusni vezista u Levski stiže kao slobodan igrač, bez obeštećenja.

Grujić je prethodne sezone nastupao za AEK, sa kojim je pod vođstvom srpskog trenera Marka Nikolića osvojio titulu prvaka Grčke. Ipak, česte povrede uticale su na njegovu minutažu i kontinuitet, pa atinski klub nije odlučio da mu ponudi novi ugovor.

Sada ga čeka novi izazov u Bugarskoj, i to u izuzetno zanimljivom trenutku za Levski.

Klub iz Sofije je sjajno započeo sezonu i posle četiri kola ima maksimalan učinak, ali ga uskoro očekuje najvažniji evropski izazov. U borbi za plasman u Ligu šampiona Levski će se sastati upravo sa Grujićevim bivšim klubom – AEK-om iz Atine.

Tako bi Grujić, ukoliko njegov transfer bude zvanično potvrđen, mogao veoma brzo da se nađe u neobičnoj situaciji – da protiv svog doskorašnjeg kluba prati ili bodri novi tim u jednom od najvažnijih evropskih dvomeča.

Od Zvezde do Liverpula i Porta

Grujić je ponikao u omladinskoj školi Crvene zvezde, a posle odličnih partija u prvom timu crveno-belih usledio je veliki transfer.

Liverpul ga je u januaru 2016. godine doveo za oko 7 miliona evra, čime je Grujić postao jedan od najskupljih mladih srpskih fudbalera tog perioda.

Međutim, za mesto u sastavu engleskog velikana morao je ozbiljno da se bori, pa je odlazio na pozajmice u Kardif siti i Hertu iz Berlina.

1/9 Vidi galeriju Marko Grujić privatno Foto: Printskrin/Instagram

Nakon toga usledio je transfer u Porto. Portugalski klub je 2022. godine otkupio njegov ugovor od Liverpula za oko 9 miliona evra.

Posle nekoliko sezona u Portugalu, Grujić je prošlog leta kao slobodan igrač prešao u AEK, gde je sarađivao sa Markom Nikolićem i osvojio šampionsku titulu Grčke.

Sada je pred njim novo poglavlje – Bugarska i Levski iz Sofije, sa kojim bi već na početku mandata mogao da ima veoma težak zadatak u evropskim kvalifikacijama.

BONUS VIDEO: