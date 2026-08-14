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Tada su Dinamo, Hajduk, Rijeka, ali i Osijek su igrali doigravanje za evropska takmičenja, doduše samo je Rijeka, tadašnji prvak, osigurala jesen u Evropi, nakon što je elimisana od Olimpijakosa na putu ka eliti, pa je automatski preusmerena u Ligu Evrope.

1/5 Vidi galeriju Kvalifikacije za Ligu šampiona Foto: Igor Kupljenik / Zuma Press / Profimedia, Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Preostali trio klubova je eliminisan na poslednjem stepeniku ka Ligi Evrope.

Aktuelna sezona bi lako mogla da se pokaže kao još uspešnija od pomenute jer potencijalno tri hrvatska kluba mogu da se plasiraju u neko od evropskih takmičenja.

Dinamo je, naime, i dalje u igri za prolaz u Ligu šampiona - poslednja prepreka mu je norveški Viking, Hajduk čeka dvomeč protiv poljskog Rakova za plasman u Ligu Konferencije, a Rijeka će protiv danskog Mitjilanda igrati za prolaz u isto takmičenje.

Od četiri hrvatska predstavnika koja su krenula u evropske kvalifikacijame, samo je Varaždin ispao u drugom kolu od češkog Jabloneca.

Shodno rezultatima ovog leta, hrvatski klupski fudbal ima priliku i za značajan napredak na UEFA listi nacionalnih koeficijenata. Hrvatska je trenutno na 21. mestu (Srbija je, primera radi, na 29), međutim bodovni zaostatak za zemljama ispred je mali, pa bi naredni dobri rezultati klubova u Evropi mogli doneti značajan pomak.

Hrvatska trenutno ima koeficijent 25.156, a u aktualnoj evropskoj sezoni prikupila je 3.000 boda, od čega 0.375 u poslednjim utakmicama.