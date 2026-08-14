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Čuveni engleski golman Džimi Rimer preminuo je u 78. godini. Tokom bogate karijere branio je za Mančester junajted i Aston Vilu, a ostao je upamćen kao jedan od retkih fudbalera koji su osvojili Kup evropskih šampiona sa dva različita kluba.

Engleski fudbal ostao je bez još jednog velikog imena. Džimi Rimer, legendarni golman Mančester junajteda i Aston Vile, preminuo je u 78. godini.

1/4 Vidi galeriju Džimi Rimer Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia, PA, PA Images / Alamy / Profimedia, PA / PA Images / Profimedia

Rimer je bio dete Mančester junajteda, čijem se omladinskom pogonu priključio još kao tinejdžer. Za prvi tim „Crvenih đavola“ branio je od 1965. do 1974. godine i upisao ukupno 46 nastupa.

Posebno mesto u njegovoj karijeri zauzima 1968. godina, kada je Mančester junajted osvojio Kup evropskih šampiona. Rimer je tada bio rezerva na čuvenom finalu protiv Benfike na Vembliju, kada su „Crveni đavoli“ posle produžetaka slavili sa 4:1 i postali prvi engleski klub koji je osvojio najprestižnije evropsko takmičenje.

Ipak, najuspešniji period karijere proveo je u Aston Vili.

Rimer je u klub iz Birmingema stigao 1977. godine i za šest sezona zabeležio čak 229 ligaških nastupa. Upravo u dresu Vile ostvario je još jedan istorijski uspeh – osvojio je Kup evropskih šampiona 1982. godine.

Aston Vila je tada u finalu u Roterdamu savladala minhenski Bajern sa 1:0, a Rimer je bio starter. Međutim, finalni meč za njega je trajao samo devet minuta.

Iskusni golman se povredio već na početku utakmice, zbog čega je morao da napusti teren. Umesto njega na gol je stao Najdžel Spink, koji je briljirao do kraja susreta i sačuvao mrežu, dok je Vila golom Pitera Vitea stigla do istorijske titule.

Rimer je tako postao tek drugi fudbaler u istoriji koji je osvojio Kup evropskih šampiona sa dva različita kluba.

Zbog svojih partija u Aston Vili ostao je duboko upisan u istoriju kluba, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih, pa čak i najboljim golmanom koji je ikada branio za ovaj klub.

Za reprezentaciju Engleske Rimer je zabeležio samo jedan nastup. Debitovao je 1976. godine, ali nikada nije uspeo da napravi kontinuitet u nacionalnom timu.

Iako nije imao veliki broj reprezentativnih nastupa, njegovo ime zauzima posebno mesto u istoriji engleskog fudbala. Dve titule prvaka Evrope sa dva različita kluba predstavljaju podvig koji je tokom decenija uspelo da ostvari svega nekoliko igrača.

Džimi Rimer će tako ostati upamćen kao deo dve velike evropske generacije – Mančester junajteda koji je 1968. ispisao istoriju i Aston Vile koja je 1982. godine pokorila Evropu.

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