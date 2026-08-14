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Ubrzo posle venčanja pojavile su se informacije o predbračnom ugovoru kojim su regulisali pitanje imovine i finansija u slučaju da njihov brak jednog dana bude okončan.

1/11 Vidi galeriju Georgina Rodrigez i Kristijano Ronaldo vole se kao prvog dana Foto: Waleed Zein / AFP / Profimedia, Instagram, Printskrin/Instagram

Slavni Portugalac i Georgina venčali su se na intimnoj ceremoniji u luksuznoj vili vrednoj oko 30 miliona funti, smeštenoj u ekskluzivnom delu Kinta da Marinje u Kaškaišu. Ceremoniji je prisustvovao veoma mali broj ljudi, među kojima su bila četiri svedoka i njihova deca, dok navodno nije bila prisutna čak ni Ronaldova majka Dolores.

Njihova ljubavna priča počela je nakon susreta u prodavnici brenda Guči u Madridu, gde je ona tada radila.

Iako su detalji venčanja čuvani daleko od očiju javnosti, u međuvremenu je objavljena fotografija dokumenta o sklapanju braka, a pojavile su se i informacije o načinu na koji su regulisali imovinske odnose. Navodi se da je predbračni ugovor potpisan u jednoj notarskoj kancelariji u Lisabonu 10. avgusta, samo dan pre venčanja.

Prema navodima iz dokumenta, Ronaldo i Georgina odlučili su se za režim odvojene imovine. To bi značilo da ono što bilo ko od njih zaradi ili stekne tokom braka ostaje u njegovom vlasništvu.

Ukoliko bi došlo do razvoda, svako bi zadržao imovinu koja se vodi na njegovo ime, dok bi se delila samo ona koja je zvanično registrovana na oboje. Na taj način zaštićeni bi bili i Ronaldovo bogatstvo stečeno pre braka, kao i njegova buduća primanja.

Sa druge strane, Georgina poslednjih godina ima i sopstvene izvore prihoda. Bavi se modelingom, ima angažmane u svetu mode i zabave, kao i veoma popularne profile na društvenim mrežama.

Ipak, portugalski mediji, čije navode prenosi i španska "Marka", tvrde da sporazum sadrži i odredbu prema kojoj bi Georgina u slučaju razvoda dobijala 100.000 evra mesečno.