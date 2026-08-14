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Srpski golgeter Dušan Vlahović i zvanično je predstavljen kao novi fudbaler Bešiktaša, a srpski napadač odmah je oduševio navijače turskog kluba.

Promocija je održana na "Bešiktaš parku", gde je predsednik kluba Serdal Adali istakao da je Bešiktaš doveo jednog od najboljih golgetera u Evropi.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović, Bešiktaš Foto: Murat Sengul / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- U istoriji Bešiktaša bilo je mnogo velikih igrača. Mnoge svetske zvezde nosile su ovaj slavni dres. Danas smo u naš klub doveli Dušana Vlahovića, jednog od najboljih golgetera u Evropi. Još jednom smo ispunili obećanje koje smo dali – da ćemo dovesti igrače za koje niko ne bi očekivao da možemo da ih dovedemo. Ovaj transfer smo ostvarili zajedno, zahvaljujući snazi Bešiktaša. Stav Dušana Vlahovića imao je veoma važnu ulogu u ovom transferu. Našem novom 'orlu' Dušanu Vlahoviću želim dobrodošlicu u njegov novi dom - poručio je Adali.

Predsednik Bešiktaša zatražio je od navijača strpljenje i podršku novom timu, dok je Vlahović istakao da je srećan zbog dolaska u Istanbul.

- Veoma sam srećan i ponosan što sam ovde. Hvala vam što ste došli i hvala vam na dočeku na aerodromu. Već sada mogu da vam kažem da ću dati sve od sebe za vas. Jedino što želim jeste da osvojim titulu pred ovim velikim navijačima. Jeste li spremni? Počinjemo - vatreno je najavio Vlahović.

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