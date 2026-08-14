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Slovenački fudbaler Vanja Drkušić bi mogao da pojača španski Espanjol.

Bivši defanzivac Crvene zvezde bio je na pragu solunskog PAOK-a, međutim, odustao je u poslednjem trenutku od te pozajmije.

1/12 Vidi galeriju Vanja Drkušić Foto: www.fc-zenit.ru

Ova vest se poklopila i sa ispadanjem crno-belih od Anderlehta u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Štoper, za kog je Zenit 2024. platio četiri miliona, ranio je još igrao u Holandiji i Italiji.

Bio je na listi želja Espanjola i tim iz Barselone će ga po svemu sudeći i dovesti.

Radi se o pozajmici uz mogućnost otkupa ugovora.

Drkušić je reprezentativac Sloveniju za koju je odigrao 30 utakmica.

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