Vanja Drkušić odbio ponudu Crvene zvezde i mogao bi da pojača španski Espanjol. Saznajte razloge njegovog odustajanja.
želi u španiju
DRKUŠIĆ ODBIO PONUDU CRNO-BELIH! Evo i zašto!
Slušaj vest
Slovenački fudbaler Vanja Drkušić bi mogao da pojača španski Espanjol.
Bivši defanzivac Crvene zvezde bio je na pragu solunskog PAOK-a, međutim, odustao je u poslednjem trenutku od te pozajmije.
Vanja Drkušić Foto: www.fc-zenit.ru
Vidi galeriju
Ova vest se poklopila i sa ispadanjem crno-belih od Anderlehta u kvalifikacijama za Ligu Evrope.
Štoper, za kog je Zenit 2024. platio četiri miliona, ranio je još igrao u Holandiji i Italiji.
Bio je na listi želja Espanjola i tim iz Barselone će ga po svemu sudeći i dovesti.
Radi se o pozajmici uz mogućnost otkupa ugovora.
Drkušić je reprezentativac Sloveniju za koju je odigrao 30 utakmica.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši