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Partizan je trijumfom u Kazahstanu zabeležio i četvrtu uzastopnu pobedu u kvalifikacijama za Ligu konferencija i sada im sledi odlučujući dvomeč sa Hetafeom u borbi za grupnu fazu.

1/5 Vidi galeriju Tobol - Partizan, 13.8.2026 Foto: Kurir Sport

Partizan je ovog leta uspeo da savlada Tobol sa 3:0 i 2:1, a pre toga je pobedio i ekipu Une Štrasen iz Luksemburga sa 4:0 i 1:0. Crno-beli su na taj način doneli i ukupno 1,000 bodova za nacionalni koeficijent Srbije.

Gol-razlika Partizana inače iznosi 10:1 ovog leta, a baš na poslednjem meču su crno-beli primili svoj prvi gol ovog leta.

Partizan se time pohvalio na društvenim mrežama, a objavom kao da je "prozvao" i druge srpske klubove koji su nastupali u Evropi - Crvenu zvezdu, Vojvodinu i Železničar. Podsetimo, Novosađani i Pančevci nisu stigli do bodova za nacionalni koeficijent ove sezone, dok je Zvezda posle dve pobede nad Larnom izgubila dva puta od Hapoel Ber Ševe.

"Ti si ponos Srbije - napisao je Partizan u ovoj objavi, a potom dodao:

Savršen učinak crno-belih, koji su jedan od samo tri tima koja su ovog leta uspela da ostvare sve četiri pobede u evropskim kvalifikacijama. Idemo dalje, uz pun stadion do novih uspeha", napisao je Partizan.