Čelsi je postavio rok za ponude za Enca Fernandesa, koji iznosi 120 miliona funti. Očekuje se da ostane u klubu uprkos interesovanju Mančester sitija.
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ČELSI JE DUGO ČEKAO! Mančester siti zakasnio!
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Čelsijev rok za klubove da ponude 120 miliona funti za Enca Fernandesa je istekao.
Očekuje se da Argentinac ostane "plavac" i ove sezone, uprkos snažnom interesovanju Mančester sitija.
Enco Fernandez, crveni karton u finalu Svetskog prvenstva Foto: Seth Wenig/AP, AP/Stephanie Scarbrough, Frank Franklin II/AP
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Čelsi je zainteresovanim stranama rekao da imaju rok do 17.00 po britanskom vremenu da pošalju ponudu za 25-godišnjaka.
Smatra se da nisu dobili nikakvu ponudu i ekipa Ćabija Alonsa se nada će zadržati svog zamenika kapitena.
Transfer od 120 miliona funti bi bio četvrti najveći fudbalski transfer ikada i Siti definitivno još nije odustao.
Dosta toga zavisi i od prodaje Rodrija. Ako Španac ode u Barselonu, šanse da Fernandes dođe na "Etihad" bi bile velike.
"Stvarni" rok za transfere je 1. septembar.
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