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Čelsijev rok za klubove da ponude 120 miliona funti za Enca Fernandesa je istekao.

Očekuje se da Argentinac ostane "plavac" i ove sezone, uprkos snažnom interesovanju Mančester sitija.

1/6 Vidi galeriju Enco Fernandez, crveni karton u finalu Svetskog prvenstva Foto: Seth Wenig/AP, AP/Stephanie Scarbrough, Frank Franklin II/AP

Čelsi je zainteresovanim stranama rekao da imaju rok do 17.00 po britanskom vremenu da pošalju ponudu za 25-godišnjaka.

Smatra se da nisu dobili nikakvu ponudu i ekipa Ćabija Alonsa se nada će zadržati svog zamenika kapitena.

Transfer od 120 miliona funti bi bio četvrti najveći fudbalski transfer ikada i Siti definitivno još nije odustao.

Dosta toga zavisi i od prodaje Rodrija. Ako Španac ode u Barselonu, šanse da Fernandes dođe na "Etihad" bi bile velike.

"Stvarni" rok za transfere je 1. septembar.

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