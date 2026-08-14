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Loren Sančez i Džef Bezos na nedelji mode u Parizu

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Vlasnici fudbalskog kluba Liverpul, grupacija "Fenway Sports Group" (FSG) postigla je dogovor o prodaji oko trećine udela kluba konzorcijumu u kojem je i milijarder i osnivač Amazona Džef Bezos, preneli su danas britanski mediji.

1/6 Vidi galeriju Navijači Liverpula Foto: George Tewkesbury / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ryan Browne / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

U saopštenju FSG-a potvrđeno je da je potpisan "konačan sporazum" o prodaji "strateškog manjinskog udela" kompaniji "1892 Holding", preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Grupu predvodi britansko-indijski milioner i biznismen Amit Batija, a među članovima je i milijarder Eduardo Saverin, suosnivač Fejsbuka.

Batija bi prema navodima medija trebalo da postane potpredsednik Liverpula i da se nakon odobrenja regulatora priključi proširenom upravnom odboru.

On je zet indijskog milijardera i biznismena Lakšmija Mitala, a 18 godina je bio direktor i suvlasnik fudbalskog kluba Kvins Park Rendžers (QPR), pre nego što je u julu prodao svoj udeo u klubu.

Američki biznismen Bezos, osnivač Amazona, giganta elektronske trgovine, četvrti je najbogatiji čovek na svetu, sa procenjenim bogatstvom od 256 milijardi dolara.

Ovo će Bezosu biti prvo vlasništvo nad nekim sportskim klubom, iako on neće biti član upravnog odbora Liverpula.

Prema navodima BBC-a promene u vlasništvu neće uticati na transfer politiku kluba.

Vrednost kluba je procenjena na između 5 i 6 milijardi funti, a FSG je kupio Liverpul 2010. godine u transakciji vrednoj 300 miliona funti.

Kurir sport / Sportske.net