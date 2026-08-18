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Faik Džefri Bolkija rođen je 9. maja 1998. godine u Los Anđelesu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako je rođen u Americi i poseduje i američko državljanstvo, odlučio je da u reprezentativnom fudbalu nastupa za Brunej. Igra na poziciji krilnog fudbalera.

Njegov otac je princ Džefri Bolkija, a njegov stric je sultan Bruneja Hasan al Bolkijah. Upravo zbog kraljevskih veza njegovo ime je odavno poznato svetskim medijima, mnogo više nego što bi se očekivalo za fudbalera koji nikada nije napravio veliki proboj u nekom od evropskih velikana.

OD KALIFORNIJE DO ENGLESKE

Fajk se kao veoma mali preselio u Englesku, gde je počeo da gradi fudbalski put.

Najpre je bio u akademiji AFC Newbury, a potom je od 2009. godine trenirao u akademiji Sautemptona. Kasnije je bio povezan i sa Arsenalom, a 2014. godine priključio se omladinskom pogonu Čelsija.

Upravo je njegov boravak u Čelsiju privukao veliku pažnju. Imao je ugovor sa londonskim klubom, ali nije uspeo da se probije do prvog tima.

Godine 2016. napravio je sledeći korak i potpisao za Lester siti. U engleskom klubu proveo je nekoliko godina u omladinskim selekcijama, ali ni tamo nije uspeo da zabeleži nastup za prvi tim.

Foto: Instagram

PREKO PORTUGALA DO TAJLANDA

Kada je napustio Lester, Fajk je konačno napravio korak ka seniorskom fudbalu.

Godine 2020. otišao je u Portugal i potpisao za Maritimo. Međutim, nije uspeo da se izbori za ozbiljnu minutažu u prvom timu. Seniorski debi zabeležio je za rezervni tim Maritima u aprilu 2021. godine.

U decembru 2021. preselio se na Tajland i postao član Čonburija. Tamo je postigao i svoj prvi seniorski gol, u pobedi 1:0 protiv Porta u novembru 2022. godine.

Od 2023. godine bio je član Račaburija, takođe u tajlandskoj ligi. Poslednji dostupni podaci ga vode kao igrača Račaburija, ali mu je ugovor prema Transfermarktu istekao 30. juna 2026. godine, pa njegov status nakon tog datuma treba uzeti s rezervom dok klub ili igrač ne objave novi angažman.

IGRAO JE ZA BRUNEJ, A MOGAO JE DA BIRA IZMEĐU DVE ZEMLJE

Fajk je imao pravo da predstavlja Sjedinjene Američke Države i Brunej, ali je izabrao brunejsku reprezentaciju.

Prošao je kroz selekcije Bruneja do 19, 21 i 23 godine, a za seniorsku reprezentaciju debitovao je 2016. godine protiv Istočnog Timora. U tom meču Brunej je slavio 2:1.

Za seniorsku reprezentaciju upisao je šest nastupa i postigao jedan gol, prema dostupnim statistikama.

A ONDA JE SVET POLUDEO ZA NJEGOVIM BOGATSTVOM!

Gotovo svaki tekst o Fajku Bolkiji prati ista rečenica:

„Najbogatiji fudbaler na svetu.“

Pojedini mediji godinama su tvrdili da njegovo bogatstvo iznosi 20 milijardi dolara, a neki su navodili i još veće cifre. Međutim, tu postoji veliki problem – nema pouzdane potvrde da Fajk lično poseduje takvo bogatstvo.

Velike cifre uglavnom su povezane sa bogatstvom njegove kraljevske porodice i sultana Hasanala Bolkijaha. Zato je mnogo preciznije reći da je Fajk rođen u jednoj od najbogatijih kraljevskih porodica na svetu, nego tvrditi da na svom računu ima 20 milijardi dolara.

Čak je i činjenica da je njegov otac princ Džefri Bolkija dodatno doprinela ogromnom interesovanju medija za njegov život.

NJEGOV OTAC JE POZNAT PO NEVEROVATNOM LUKSUZU

Princ Džefri Bolkija godinama je bio poznat po ekstravagantnom načinu života.

Mediji su pisali o ogromnoj kolekciji automobila, luksuznim predmetima i raskošnim zabavama. Jedna od najpoznatijih priča vezana je za proslavu njegovog 50. rođendana 2004. godine, kada je nastupao Majkl Džekson.

Zbog svega toga Fajk je od rođenja bio deo sveta koji je za većinu ljudi potpuno nedostižan.

Ipak, zanimljivo je da ga bivši saigrači nisu opisivali kao nekoga ko se razmetao svojim poreklom.

„NIKO NIJE ZNAO KO JE ON“

Dok je trenirao u Engleskoj, mnogi njegovi saigrači navodno nisu ni znali da je Fajk deo brunejske kraljevske porodice.

To je upravo jedna od najzanimljivijih stvari u njegovoj priči – čovek koji je potencijalno imao pristup ogromnom bogatstvu pokušavao je da se ponaša kao običan mladi fudbaler.

I sam Fajk je ranije govorio da želi da se izbori kroz fudbal i da nije razmaženo dete.

Njegova velika želja bila je da postane profesionalni fudbaler, bez obzira na to što mu finansijska sigurnost nikada nije predstavljala problem.

IMAO JE TIGRA KAO LJUBIMCA!

Da priča bude još neverovatnija – Fajk je svojevremeno bio poznat po tome što je porodica imala tigra kao egzotičnog ljubimca, a fotografije sa velikim mačkama kružile su društvenim mrežama i svetskim medijima.

Upravo takve fotografije doprinele su njegovom imidžu „fudbalera iz kraljevske porodice“.

Foto: Printscreen Telegram

NJEGOVA PRIČA JE MNOGO ZANIMLJIVIJA OD SAMOG NOVCA

Fajk Bolkija nikada nije postao zvezda poput Ronalda ili Mesija. Nije zaigrao u Premijer ligi, nije osvojio velike evropske trofeje i njegova profesionalna karijera ostala je daleko od nivoa koji su mu mnogi predviđali dok je bio tinejdžer.

Ali njegov život je zbog toga možda još zanimljiviji.

Rođen je u Los Anđelesu, odrastao u Engleskoj, trenirao u Sautemptonu, Čelsiju i Lesteru, igrao profesionalni fudbal u Portugalu i Tajlandu, a reprezentativno nosio dres jedne od najmanjih azijskih država.

I sve to dok je iza njegovog prezimena stajala jedna od najpoznatijih kraljevskih porodica na svetu.

Zato je Fajk Bolkija jedan od najneobičnijih fudbalera današnjice – igrač koji možda nikada nije postao svetska fudbalska zvezda, ali je njegov život već od rođenja bio priča za naslovne strane.