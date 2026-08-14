CELA TURSKA BRUJI O POTEZU DUŠANA VLAHOVIĆA: Srbin tek stigao u Istanbul, a odmah je uradio ovo
Srpski reprezentativac Dušan Vlahović poslednjih dana glavna je vest u turskim sportskim medijima.
Dočekan je u Istanbulu kao velika zvezda, ali se nije zadovoljio samo time da rečima očara navijače Bešiktaša.
Dan po dolasku u najveći grad Turske, Vlahović se upoznao sa novim saigračima, a potom otišao u trening centar kako bi odradio i prvi trening.
Za razliku od nekih drugih zvučnih pojačanja koja su stigla u Tursku, a zatim provela još nekoliko dana van terena, Vlahović je odlučio da odmah pokaže da i sam ima velika očekivanja od nove sredine.
Jedan od razloga dolaska Vlahovića u Bešiktaš je trener Vinćenco Italijano, sa kojim je sarađivao u Fjorentini.
Nema dileme da bi i ova činjenica mogla da ima značajan uticaj na Vlahovićeva očekivanja da ponovo pronađe pravu formu i pokaže kvalitet.