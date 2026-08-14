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Srpski reprezentativac Dušan Vlahović poslednjih dana glavna je vest u turskim sportskim medijima.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović, Bešiktaš Foto: Murat Sengul / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dan po dolasku u najveći grad Turske, Vlahović se upoznao sa novim saigračima, a potom otišao u trening centar kako bi odradio i prvi trening.

Za razliku od nekih drugih zvučnih pojačanja koja su stigla u Tursku, a zatim provela još nekoliko dana van terena, Vlahović je odlučio da odmah pokaže da i sam ima velika očekivanja od nove sredine.

Jedan od razloga dolaska Vlahovića u Bešiktaš je trener Vinćenco Italijano, sa kojim je sarađivao u Fjorentini.

Nema dileme da bi i ova činjenica mogla da ima značajan uticaj na Vlahovićeva očekivanja da ponovo pronađe pravu formu i pokaže kvalitet.