Aleksa Terzić, bivši fudbaler Salcburga, potpisao je trogodišnji ugovor sa Frozinoneom. Saznajte više o njegovoj karijeri i novim izazovima.
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GOTOVO JE! Aleksa Terzić ima novi klub!
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Dosadašnji fudbaler Salcburga i reprezentativac Srbije Aleksa Terzić potpisao je trogodišnji ugovor sa Frozinoneom, saopštio je italijanski klub.
Finansijski detalji ugovora nisu saopšteni. Terzić (27) je igrao za Salcburg od 2023. godine, a za austrijski klub je nastupio na 86 mečeva u svim takmičenjima.
Aleksa Terzić Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Harald Dostal / AFP / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia
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On je ranije igrao za Empoli, Fiorentinu, Crvenu zvezdu i Grafičar.
Za reprezentaciju Srbije odigrao je 15 utakmica.
Fudbaleri Frozinonea igraće 23. avgusta u prvom kolu Serije A protiv Juventusa.
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