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Poljski Leh ubedljivo je slavio na Farskim ostrvima sa 5:0 protiv domaćeg Ki Klaksvika i plasirao se u narednu rundu.

Kvalifikacije za Ligu šampiona, 2. kolo, Leh - Arhus Foto: Ernest Kolodziej / imago sportfotodienst / Profimedia, Matusewicz/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvi meč Leh je dobio minimalnim rezultatom 1:0

Meč je igran dan posle svih mečeva i tradicionalnog termina četvrtkom zato što ekipa Leha nije mogla da doputuje ranije zbog nevremena i nije bilo slobodnog aerodroma u blizini.

Zato je UEFA donela odluku da se meč odigra 24 sata kasnije i to nije ništa pomoglo domaćinu, naprotiv.

Redom su golove postizali Sajadmaneš u 20. minutu, Rodriges u 50. Kozubal u 75. Hakans u 89. i Valemark u 92.

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