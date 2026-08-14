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Lucija Mamić, majka Zdravka i Zorana Mamića, preminula je u 96. godini.

1/6 Vidi galeriju Zdravko Mamić Foto: Printscreen / Youtube / K1 Televizija

Informaciju o njenom odlasku objavio je na društvenim mrežama Tomislav Marčinko, prijatelj porodice Mamić, dok detalji nisu objavljeni. Za sada nema ni informacija o terminu i mestu sahrane.

Ime Lucije Mamić javnosti je bilo poznato i zbog brojnih emotivnih reči koje je njen sin ranije govorio o njoj. Posebno emotivan trenutak dogodio se pre nekoliko godina u jednoj emisiji, kada je Zdravko Mamić govorio o tada 90-godišnjoj majci i nije uspeo da sakrije suze.

- Mama mi ima 90 godina, ne ispušta očenaš iz ruku. Kaže mi: sine, tvoja majka neće umreti dok te ne dočekam.

Mamić je tada otkrio i da je njegova majka rođendan proslavila u Zagrebu, okružena članovima porodice.