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Početak fudbalske sezone u Bosni i Hercegovini obeležili su između ostalog skandali oko uništenih travnjaka.

To se posebno odnosi na stadione u Sarajevu, teren nekadašnjeg "Koševa", a sada stadiona "Asim Ferhatović Hase" teško je stradao posle koncerta Dine Merlina, a slično je prošao i četiri kilometara udaljeni stadion Željezničara "Grbavica".

Fudbalski savez BiH je ranije odložio gradski derbi ova dva kluba, a očigledno je pravilno postupio pošto je teren prilično oštećen posle nastupa grupe "Prodidži".

Sarajevski derbi biće odigran 9. septembra, nakon odluke komiteta za takmičenje, sa čim se nije saglasilo Sarajevo.