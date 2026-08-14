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Fudbalski klub Partizan završio je petak 14. avgust sa dvojicom novih igrača na platnom spisku.

1/5 Vidi galeriju Igor Miladinović Foto: Privatna arhiva, Starsport/Srđan Stevanović, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Posle Nikole Čumića, u Humsku je stigao i vezni igrač Igor Miladinović, koji bi u subotu trebao da prođe lekarske preglede i stavi autogram na ugovor sa crno-belima.

Za razliku od Čumića, koji je stigao iz Rubina, Miladinović stiže iz francuskog Sent Etjena. Prema dostupnim informacijama, radi se o pozajmici, po kojoj Partizan u početku ne bi ništa plaćao.

Miladinović je u sezoni 2023/24, po izboru trenera i kapitena, bio proglašen za najboljeg mladog igrača (takozvanog bonusa) u Superligi i sa takvim statusom otišao je iz Čukaričkog u redove Sent Etjena, ali tamo se baš nije snašao.

Partizan je nedavno angažovao Idrisa Babu iz Almerije, a Čumić i Miladinović su povratnici u srpski fudbal. Ostaje da se vidi ko će od njih biti spreman za dvomeč sa Hetafeom u plej-of fazi kvalifikacija za Ligu konferencija.