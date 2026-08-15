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Turbulentno je na Marakani ovih dana, ali jedan potez, a potom i gol, mogu da raduju sve čelnike Crvene zvezde.

Dok se u Crvenoj zvezdi dešavaju velike promene posle eliminacije od Hapoel Ber Ševe i u senci dolaska Alberta Rijere na Marakanu, dete iz omladinske škole šampiona Srbije, Ognjen Matanović, zablistao je u dresu Grafičara.

1/5 Vidi galeriju Ognjen Matanović Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Instagram / crvenazvezdafk_os, Www.crvenazvezdafk.com

Grafosi su ostvarili prvu pobedu ove sezone i to u gostima protiv Voždovca (0:1), a 16-godišnji Matanović pokazao je pravu magiju i bio je strelac jedinog gola. I to - na kakav način!

Vrhunski prijem spoljnim delom stopala posle kog se Matanović namestio za situaciju 1 na 1 sa golmanom Voždovca, pa zatim i egzekucija u maniru najboljih i najiskusnijih strelaca. Ognjen Matanović dokazao je svoj kvalitet i Zvezda ne mora da brine za budućnost jer ima novog talenta za veliku scenu.

Pogledajte i vi ovu majstoriju Matanovića.

00:58 Ognjen Matanović gol za Grafičar Izvor: YouTube/Zvezda TV

Matanović je već ima priliku da debituje i za prvi tim Zvezde i to u porazu od OFK Beograda prošle sezone (1:2) kada je proveo minut na terenu.

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