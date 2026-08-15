ZVEZDA IMA NOVOG TALENTA ZA VELIKU SCENU! Dečak od 16 godina pokazao MAGIJU - pogledajte gol o kom bruji Srbija! (VIDEO)
Turbulentno je na Marakani ovih dana, ali jedan potez, a potom i gol, mogu da raduju sve čelnike Crvene zvezde.
Dok se u Crvenoj zvezdi dešavaju velike promene posle eliminacije od Hapoel Ber Ševe i u senci dolaska Alberta Rijere na Marakanu, dete iz omladinske škole šampiona Srbije, Ognjen Matanović, zablistao je u dresu Grafičara.
Grafosi su ostvarili prvu pobedu ove sezone i to u gostima protiv Voždovca (0:1), a 16-godišnji Matanović pokazao je pravu magiju i bio je strelac jedinog gola. I to - na kakav način!
Vrhunski prijem spoljnim delom stopala posle kog se Matanović namestio za situaciju 1 na 1 sa golmanom Voždovca, pa zatim i egzekucija u maniru najboljih i najiskusnijih strelaca. Ognjen Matanović dokazao je svoj kvalitet i Zvezda ne mora da brine za budućnost jer ima novog talenta za veliku scenu.
Pogledajte i vi ovu majstoriju Matanovića.
Matanović je već ima priliku da debituje i za prvi tim Zvezde i to u porazu od OFK Beograda prošle sezone (1:2) kada je proveo minut na terenu.
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