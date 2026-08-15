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Srpski reprezentativac Dušan Vlahović i zvanično je predstavljen kao novo pojačanje Bešiktaša. Navijači turskog velikana napravili su pravu feštu u crno-belom delu Istanbula, dočekavši sa velikim entuzijazmom napadača koji ulazi u novo poglavlje svoje karijere. Vlahović je parafirao trogodišnji ugovor po kom će zarađivati 7,5 miliona evra neto po sezoni, i to bez uračunatih bonusa i dodatnih nagrada.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović, Bešiktaš Foto: Murat Sengul / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Italijani podvukli crtu: Juventusova astronomska računica

Dok na Bosforu vlada navijački delirijum, na Apeninima se bave finansijskim bilansom njegovog višegodišnjeg boravka u Torinu. Uticajni list "Gazzetta dello Sport" napravio je detaljnu reviziju Vlahovićevog ugovora u Juventusu, u koji je stigao početkom 2022. godine iz Fiorentine.

Iako su njegove golgeterske brojke bile solidne, pratila ga je česta kritika javnosti. Prema računicama italijanskih novinara, Vlahović je "Staru damu" ukupno koštao neverovatnih 162,14 miliona evra.

1/6 Vidi galeriju Dušan Vlahović na utakmici protiv Lećea Foto: LaPresse / Sipa USA / Profimedia, Insidefoto / Sipa USA / Profimedia

Kako se došlo do cifre od 162 miliona?

Finansijski pregled njegovog boravka u redovima torinskog giganta izgleda ovako:

85,36 miliona evra - iznos obeštećenja isplaćen Fiorentini.

76,78 miliona evra - ukupna bruto plata tokom boravka u klubu.

Preostali deo - provizije, menadžerski bonusi i prateći takseni troškovi.

Kada se taj novac prenese na sam teren i učinak na mečevima, dolazimo do podatka da je za 168 nastupa i 68 postignutih golova u dresu Juventusa, svaki Vlahovićev pogodak klub u proseku koštao 2,38 miliona evra.

1/6 Vidi galeriju Dušan Vlahović na utakmici protiv Real Madrida Foto: Brazil Photo Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Najjeftinija i najskuplja sezona u Torinu

Analitičari u Italiji otišli su i korak dalje, raščlanivši njegovu efikasnost po takmičarskim godinama:

Sezona 2023/24 (Najefikasnija): Postigao je 18 pogodaka, čime je prosečna cena gola pala na 1,81 milion evra.

Prethodna sezona (Najskuplja): Sa svega 10 pogodaka i ukupnim godišnjim troškom kluba koji je prešao 41 milion evra, svaki njegov gol u toj kampanji koštao je astronomskih četiri miliona evra.

Nakon mnogobrojnih pritisaka i analiza u Italiji, za srpskog golgetera sledi novi početak. U dresu Bešiktaša imaće priliku da resetuje karijeru i vrati prepoznatljivu formu zbog koje je svojovremeno bio jedna od najtraženijih meta evropskog fudbala.

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