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Nekadašnji fudbaler i đak Partizana, Mihajlo Ilić (23), nastavlja karijeru na novoj pozajmici. Defanzivac Bolonje zvanično je prešao u redove Ćezene, člana italijanske Serije B, gde će se boriti za minutažu u drugom rangu takmičenja.

Mihajlo Ilić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, @starsport, www.partizan.rs/Miroslav Todorović

Iliću je ovo treća pozajmica otkako je u januaru 2024. godine postao član Bolonje. Prethodno je nastupao za matični Partizan tokom sezone 2024/25, dok je prošle takmičarske godine nosio dres belgijskog Anderlehta, u kojem je upisao 13 nastupa za prvi tim.

Srpski štoper igraće za Ćezenu do juna 2027. godine, dok ga ugovor sa Bolonjom veže do juna 2029.

"Mihajlo, dobro došao u Romanju", poručili su kratko iz njegovog novog kluba prilikom zvanične promocije.

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