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Argentinski reprezentativac Kristijan Romero novi je fudbaler Atletiko Madrida, saopštio je danas španski klub.

Romero je sa Atletikom potpisao ugovor do 30. juna 2031. godine, a u Madrid dolazi iz Totenhema za 41 milion evra, uz potencijalne bonuse, prenosi Skaj sport.

Kristijan Romero, kapiten Totenhema Foto: Ashley Western/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Argentinski fudbaler je prošle sezone odigrao 32 utakmice za Totenhem, na kojima je zabeležio šest golova i četiri asistencije.
Romero je upisao sedam mečeva na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu i jednom je postigao pogodak, a takođe je 2022. godine bio deo selekcije Argentine koja je bila šampion sveta.

On je tokom karijere igrao još i za Belgrano, Đenovu i Atalantu.

Atletiko će 19. avgusta dočekati Malagu u prvom kolu španskog prvenstva.

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Vozinja, Zelenortska ostrva, Mundijal 2026 Izvor: Instagram

Atletiko Madrid