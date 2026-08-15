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Dok se evropska fudbalska kuća javno suprotstavlja potezima Đanija Infantina i pokušava da zaštiti svoje interese, pojavili su se navodi da jedan od najmoćnijih saveza na kontinentu iza kulisa vodi potpuno drugačiju politiku.

Prema tvrdnjama istraživačkog novinara Romana Moline, Francuski Fudbalski savez (FFF) i njegov predsednik Filip Dijalo navodno održavaju kontakte sa Infantinom i spremni su da podrže njegovu stranu, uprkos javnom stavu Francuske koji je mnogo bliži poziciji UEFA.

Ukoliko se ovi navodi pokažu kao tačni, posledice bi mogle da budu veoma ozbiljne za evropski fudbal. Francuska je jedna od najvažnijih članica UEFA, a njen eventualni nož u leđa bi mogao da oslabi poziciju Aleksandra Čeferina u trenutku kada je jedinstvo evropskih saveza od ogromnog značaja.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Situacija je dodatno zanimljiva zbog činjenice da je FFF ranije javno kritikovao pojedine FIFA poteze. Francuska se tako našla u svojevrsnoj dvostrukoj ulozi, javno nastupa uz evropski fudbal, dok Molina tvrdi da se iza zatvorenih vrata odvijaju razgovori sa Infantinom.

Molina, poznat po istraživanjima koja se odnose na FIFA, UEFA i odnose moći u svetskom fudbalu, tvrdi da Francuska nije spremna da potpuno stane iza strategije UEFA protiv Infantina.

Ako je tačno ono što je saopštio, onda bi Čeferin mogao da se suoči sa ozbiljnim problemom, jer nije isto kada predsedniku FIFA okrene leđa manji savez i kada se na njegovoj strani pojavi jedna od najuticajnijih evropskih i svetskih fudbalskih zemalja.

Ipak, važno je naglasiti da Molinine tvrdnje za sada nisu potvrđene. FFF i Dijalo nisu javno priznali da su promenili stav prema Infantinu.

Cela priča dobija dodatnu težinu zbog već postojećeg sukoba između FIFA i UEFA. Evropska fudbalska kuća i njeni saveznici poslednjih dana sve otvorenije izražavaju nezadovoljstvo načinom na koji Infantino vodi FIFA i njegovim planovima koji bi mogli značajno da promene odnose moći u svetskom fudbalu.

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