Slušaj vest

Da li znate šta je socca? Sport u ekspanziji i posebna verzija malog fudbala gde pet igrača i golman na terenu malo većeg od rukometnog, sa golovima takođe malo većim nego rukometnim, pokazuje svoju magiju. Za reprezentaciju Srbije igra sajam legendi! Dejan Boske Damjanović, Milan Lola Smiljanić, Miloš Čava Dimitrijević, Milan Perendija, Ljuba Baranin, Igor Jelić... Svi su imali strašne fudbalske karijere, a sada, na manjem terenu i pod malo slabijim reflektorima, donose Srbiji nove velike uspehe.

Poslednji uspeh bila je bronza na Evropskom prvenstvu usred Tirane, posvećena legendarnom Dejanu Milovanoviću, bivšem kapitenu Crvene zvezde koji je tragično preminuo, a koji je bio neizostavni deo i lider socca reprezentacije Srbije.

1/7 Vidi galeriju Socca reprezentacija Srbije Foto: Privatna arhiva

Sada naše reprezentativce očekuje Svetsko prvenstvo u nemačkom Esenu (28. avgust - 6. septembar), gde ćemo se naći u grupi sa Brazilom, Iranom i Sjedinjenim Američkim Državama, a o predstojećem izazovu, ali i mnogim drugim zanimljivim temama, u emisiji Svet malog fudbala govorio je Igor Jelić koji je važan šraf ove selekcije.

Od Moldavije, do Nemačke

Otkrio nam je Jelić na kojim su sve takmičenjima on i saigrači nastupali.

- Pre tri godine igrali smo na Evropskom prvenstvu u Moldaviji. Posle mini lige u balonu, odlučili smo se da odemo na veći turnir i stigli smo do četvrtfinala. Videli smo da možemo, da znamo i to druženje i dan danas traje! Igrali smo još jedno Evropsko prvenstvo u Moldaviji, dva Svetska prvenstva u Omanu i Meksiku i poslednje takmičenje je bio Euro u Albaniji gde smo uzeli bronzu. Sada nam sledi put u Nemačku na novi Mundijal - počeo je priču Jelić.

1/4 Vidi galeriju Igor Jelić protiv Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto.com©, Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Druženje na prvom mestu

I pored odličnih rezultata, na prvom mestu ovoj ekipi je druženje. Igor Jelić nam je otkrio jednu zaista zanimljivu anegdotu sa prvog putovanja u Moldaviji.

- Mi smo odlučili da idemo kombijem svi zajedno, baš zbog druženja, ali se taj put pretvorio u "Ko to tamo peva". U povratku nam se pokvario kombi u nekoj šumi u Rumuniji, čekali smo 4,5 sati da nas pokupe ljudi koji su došli iz Srbije. Bili smo gladni, u šortsevima, postalo je i hladno... Duga noć je to bila!

1/5 Vidi galeriju Socca reprezentacija Srbije Foto: Privatna arhiva

Sponzori, javite se

Socca reprezentacija Srbije donela je medalju sa Evropskog prvenstva našoj zemlji, ali podrška sponzora, nažalost, izostaje.

- Žao mi je što je tako. U Srbiji je fudbal popularan sport, ali je socca nova vrsta mini fudbala i jako nam je teško da nađemo sponzore za naše takmičenje. Jedina smo reprezentacija koja sama traži sponzora, nemamo Savez iza nas, ali se uvek nekako uklopimo da odemo u poslednjem trenutku. Velika imena igraju u našoj reprezentaciji i bilo bi lepo da se ljudi dobre volje, koji imaju mogućnosti, jave i da pomognu - zaključio je Jelić.

Bogata karijera: Od Srbije, do Vijetnama

Bogatu fudbalsku karijeru imao je Igor Jelić. Posle mlađih kategorija Sinđelića igrao je za Voždovac, Mladost iz Apatina, OFK Beograd, Novi Pazar, Zestafoni iz Gruzije, Bežaniju, Donji Srem, BSK iz Borče, Travnik, Olmalik i Loko Taškent iz Uzbekistana, Jagodinu i De Nang, SLNA i Tan Hou iz Vijetnama.

Foto: Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto.com©

Nadimak: Kenedi me je prozvao Krauč

Igor Jelić nosi i zanimljiv nadimak. U svetu fudbala poznat je i kao Krauč, a nadimak mu je, po legendarnom engleskom fudbaleru Piteru Krauču, dao jedan dobro poznat čovek u futsal krugovima.

- Ko prati mali fudbal setiće se pokojnog Dragomira Milačića Kenedija. Kendža je legenda srpskog futsala i kada me je doveo na termin u balon sa 15,16 godina odmah me je prozvao Krauč. Ja u tom trenutku nisam ni znao ko je Krauč, ali taj nadimak je i dan danas ostao - otkrio nam je Igor Jelić.

Kompletnu priču sa Igorom Jelićem možete pogledati u emisiji Svet malog fudbala.

BONUS VIDEO: