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Urugvajski fudbaler se našao u veoma neprijatnoj situaciji zbog čoveka koji ga već duže vreme uznemirava.

Problemi su kulminirali 12. maja, kada se u javnosti pojavio snimak incidenta iz jednog istanbulskog tržnog centra. Na njemu se vidi kako muškarac prilazi Toreiri i fizički nasrće na njega.

Policija je reagovala, a čovek je uhapšen i narednih nekoliko meseci je proveo iza rešetaka. Međutim, njegovo puštanje na slobodu je donelo novi razlog za zabrinutost.

Samo nekoliko sati nakon izlaska iz zatvora, muškarac je ponovo napravio incident. Ovoga puta nije direktno napao fudbalera Galatasaraja, već je prišao njegovom vozaču i uputio preteću poruku:

"Došao sam da završim ono što sam započeo".

Novi incident navodno je bio dovoljan da Lukas Toreira odluči da više ne želi da rizikuje. Iskusni fudbaler je odmah kontaktirao svog dugogodišnjeg agenta Pabla Bentankura i zatražio da mu pronađe novu sredinu.

Njegova želja je jasna, želi klub koji se nalazi daleko od Istanbula i situacije koja mu je, kako se navodi, ozbiljno poremetila privatni život.

Toreira je član Galatasaraja od 2022. godine.

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