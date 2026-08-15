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Trener ekipe iz Humske Saša Ilić poručuje da njegov tim mora da pokaže reakciju posle turbulentnog početka prvenstva.

"Vraćamo se domaćim obavezama, sutra je utakmica protiv Radničkog. Izuzetno potentna ekipa predvođena super trenerom koji igra na specifičan način. Sa druge strane, mi smo već dovoljno bodova izgubili za ovih par utakmica koliko smo odigrali. Sutra očekujem reakciju mojih igrača i da budu maksimalno motivisani, da uđemo agresivno i da budemo ekipa koja će zabeležiti pobedu", rekao je Ilić.

Partizan iza sebe ima naporno gostovanje Tobolu, ali Ilić ne želi da priča o umoru kao opravdanju.

"Jeste, najbitnija stvar je da smo prošli. Zabeležili smo pobedu na teškom gostovanju koliko god to ljudima ne izgledalo tako. Oni nisu puno ranije gubili kod kuće. To je pozitivno, a negativno je ono što nam se dešavalo u prvih 25 minuta, velika doza straha kod mojih igrača, moramo to da ispravljamo u hodu. Sutra je najbitnija utakmica za nas, umor ne priznajem, neke igrače ćemo rotirati, ali oni koji istrče moraće da daju svoj maksimum da pomognu Partizanu da zabeleže pobedu."

Jedno od novih lica u timu biće Idrisu Baba, koji je tokom prethodne nedelje trenirao sa ekipom.

"Baba već trenira sa nama više od nedelju dana, dečko je izuzetan profesionalac, dobiće sigurno neku minutažu, došao je spreman."

1/5 Vidi galeriju Tobol - Partizan, 13.8.2026 Foto: Kurir Sport

Ilić je potvrdio da će Nikola Čumić i Igor Miladinović dodatno pojačati ofanzivni deo ekipe.

"Nadam se da su i oni u dobrom fizičkom stanju, poznajem ih obojicu i siguran sam da mogu kvalitetom da pomognu Partizanu. Sa njima ćemo dobiti kvalitet u ofanzivnom delu tima. Mi smo puno prilika stvarali, dosta smo i promašivali. Sa druge strane imamo problem odbrane, jer odbrana se sastoji od cele ekipe. Da li će biti pojačanja ili ne, ljudi u klubu razmišljaju, najbolje je pitati sportskog direktora.“

Kada je reč o povređenim igračima, Ognjen Ugrešić neće biti spreman za Radnički, dok bi Milan Aleksić mogao da dobije određenu minutažu.

"Ognjen Ugrešić polako izlazi iz povrede koju je imao, to zahteva određeni oprez, moramo postepeno da ga priključujemo. Neće biti za sutra spreman, videćemo za četvrtak. Aleksić vuče povredu tetive koja nije naivna, moramo i sa njim da budemo oprezni, ali je on spreman za neku određenu minutažu."

Trener "crno-belih" nije imao precizan odgovor na pitanje zbog čega ekipa tokom pojedinih utakmica doživljava velike padove u igri.

"Da mene pitaš i ja baš nemam tačan odgovor na to pitanje. Postoje momenti gde izgledamo dosta dobro, ali postoje momenti i gde izgledamo užasno. Ako uzmemo stvar i pripišemo na mladost, potreban je rad, određeno vreme, mi se u klubu trudimo da ispravimo te neke određene greške. Što se straha tiče to mislim da je do mentalne prirode, ne verujem da je opuštenost, izgledaju maksimalno koncentrisano. Nadam se ponovo da ćemo pokušati da smanjimo taj period loše igre gde ne možemo da se snađemo, da bude toga u manjem vremenskom intervalu."

Iako se sve više govori o predstojećem duelu sa Hetafeom, Ilić insistira da fokus bude isključivo na narednom prvenstvenom susretu.

"Prva i osnovna stvar je sutrašnja utakmica, ako bi se stvari izdešavale kako treba to bi podiglo ekipu za četvrtak. Da ne pričamo o Hetafeu sad, već o sutrašnjoj utakmici."

Ilić je posebno pohvalio napadača Žea, koji je protiv Tobola pokazao napredak posle perioda obeleženog povredom.

"Svakom igraču je potrebno vreme. Ono što kod Žea nije dobro je što je imao povredu zbog koje je morao da bude van ekipe. Raduje me partija protiv Tobola, takav igrač nam treba, može da zadrži loptu, da dobije skok. Imao je par udaraca, nije postigao gol, ali je bitno da ulazi u prilike. Počeo je i da drugačije shvata, da ne igra posebne poteze ili da šutira iz nemogućih situacija. Igrao je jednostavno, zadržao je svaku loptu koju je mogao, očekujem ga u još boljem izdanju i u narednom periodu."

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