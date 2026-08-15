Slušaj vest

Fabricio Romano je saopštio da je Milan stupio u kontakt sa menadžerom bisera Crvene zvezde i srpskog fudbala.

Romano je otkrio da je Milan, osvajač čak sedam trofeja Lige šampiona, zanteresovan da dovede Kostova i da je već stupio u kontakt sa igračevim agentom i poslao upit. Slavni klub želi da sazna koliko Crvena zvezda traži novca za potencijalni transfer.

"Vasilije Kostov je veoma talentovan i veoma interesantan momak iz Crvene zvezde. Inter se u poslednjih nekoliko meseci više puta raspitivao za njega, jer ga je pratio i sigurno je razmišljao, ali nije povukao konkretan potez u vezi sa Kostovom i u ovom trenutku nema nikakvih pregovora u toku. Prema informacijama koje su se pojavila poslednjih dana i koliko su mi rekli, bilo je kontakata Milana sa agentom igrača, da bi se videlo koji su uslovi za njegov odlazak iz kluba, uz ideju da ga eventualno obezbede i dovedu 2027. godine. Postoji više rešenja, jer im se igrač veoma dopada", rekao je Romano.

1/13 Vidi galeriju Vasilije Kostov u dresu Crvene zvezde Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Prethodnih dana iz Turske je stigla vest o senzacionalnoj ponudi Galatasaraja od čak 25 miliona evra uz određene procente i bonuse, interesovanje za mladog fudbalera postoji i iz Engleske.

"Konkurencija iz Premijer lige je jaka, nekoliko klubova je spremno čak i da plati kako bi ga odmah dovelo, tako da neće biti lako. Videćemo kakav će projekat Milan predstaviti igraču, ako odluči da ozbiljno krene po njega, jer na tržištu nije sve uvek tako jednostavno, nije ovo kao na igricama gde pošalješ ponudu i to je tako. Videćemo šta će se desiti. Milan je uostalom pokušao da dovede igrača iz Borusije Dortmund, jer je očekivao prodaju Leaa".

Romanov sagovornik i kolega Mateo Moreto poručuje da postoji opcija kupovine uz ostanak u crveno-belom dresu.

"Milan razmatra mogućnost da kupi igrača i ostavi ga još godinu dana da igra u Beogradu. Procene i dalje traju", naveo je Moreto.

Terzić: Ne manje od 20, možda 30 miliona evra!

U maju ove godine je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić u intervjuu za Kurir odgovorio na pitanje o prodaji Vasilija Kostova.

- Igrač se prodaje onda kada dobijete dobru ponudu za njega. Sva ta priča, kao da sačekamo godinu ili dve, da će to rasti... To pričaju ljudi koji ne poznaju tržište. Sigurno je da Kostov uz ovakve igre, da ima 22 godine, ne bi imao ovu cenu. Nema 18, a prikazuje sve ovo što gledamo. I oni ga projektuju u nekom svom sistemu, njihovom režimu da bi dostigao najviše. Igrač iz naše lige ima cenu samo zato što je mlad! Videćemo, mnogo je interesovanja. Procenićemo, uz konsultaciju sa službama, plan prihoda i rashoda... Takvu ćemo odluku doneti. Cenu koju mi zahtevamo za Vasu Kostova može da plati samo klub iz engleske Premijer lige, par klubova iz Nemačke i nekoliko klubova iz Portugala, kao neko prelazno rešenje i investiciju za veliki transfer. Oni mogu da ispune nađe zahteve. To je u suštini to. Crvena zvezda je porasla kao klub, da mi Kostova ispod 20 miliona evra sigurno nećemo prodati - rekao je Terzić i dodao:

- Da li će biti 20, 22, 28 ili 30 miliona evra, videćemo... Zavisi od tržišta, ono će reći svoje. Čitam ono, pregovarač dobar, ili loš... Ljudi, nemaš ti šta da pregovaraš, tržište određuje cenu. Kad su ti potrebne pare, a imaš samo jednu ponudu, normalno je da je prihvataš. Kad imaš dve, ili tri onda možeš da se igraš i postavljaš uslove. Pregovaračku moć ti određuje situacija u kojoj se trenutno nalaziš. To je osnov trgovine - poručio je pre tri meseca Zvezdan Terzić.

Bonus video: