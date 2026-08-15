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Španski reprezentativac Feran Tores novi je fudbaler Pari Sen Žermena (PSŽ), saopštio je danas francuski klub.

Tores je sa PSŽ-om potpisao ugovor do 2031. godine, a u Francusku dolazi iz Barselone za 50 miliona evra, prenosi "Mundo deportivo".

"Oduševljen sam što počinjem novu avanturu u tako ambicioznom klubu kao što je Pari Sen Žermen. Želeo bih da se zahvalim predsedniku Naseru al-Kelaifiju, sportskom direktoru Luisu Kamposu i treneru Luisu Enrikeu što su mi pružili priliku da se pridružim timu. Nadam da ću pomoći da osvojimo što više trofeja", rekao je Tores.

1/6 Vidi galeriju Feran Tores, junak Španije na Mundijalu 2026. Foto: Leo Barrilari / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

On je odigrao osam utakmica na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, a njegov gol u finalu protiv Argentine doneo je Španiji titulu šampiona.

Tores je prošle sezone na 49 mečeva za Barselonu postigao 21 pogodak.

Španski fudbaler je tokom karijere igrao još i za Valensiju i Mančester siti.

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