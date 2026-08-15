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Slovenački reprezentativac Vanja Drkušić novi je fudbaler Espanjola. Nekadašnji štoper Crvene zvezde stiže u Barselonu iz Sankt Peterburga kao peto letnje pojačanje španskog kluba.

Drkušić (26) je sa Espanjolom dogovorio jednogodišnju pozajmicu, uz opciju otkupa ugovora na kraju sezone (juni 2027. godine), kada bi mogao i zvanično da raskine saradnju sa Zenitom.

1/12 Vidi galeriju Vanja Drkušić Foto: www.fc-zenit.ru

Put od Holandije do La Lige

Fudbalski put započeo je u mlađim kategorijama Krškog, odakle je još kao tinejdžer prešao u holandski Herenven. Kasnije je nastupao za Rende, Bravo i Soči, da bi u leto 2024. ostvario transfer karijere prelaskom u Zenit za oko četiri miliona evra.

Iz Rusije je odmah prosleđen na pozajmicu u Crvenu zvezdu, ali se na stadionu "Rajko Mitić" zadržao tek šest meseci, bez zapaženijeg učinka. U januaru 2025. vratio se u Sankt Peterburg, gde je do kraja sezone osvojio titulu šampiona Rusije, a nedavno i trofej domaćeg Superkupa.

Dolazak u La Ligu nova je prilika za slovenačkog defanzivca da se dokaže na jednoj od najjačih fudbalskih scena u Evropi i izbori dugoročni ugovor u Španiji.

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