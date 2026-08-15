Poznate su sudije za oba meča...
Fudbal
POZNATO KO ĆE SUDITI ZVEZDI PROTIV VIKTORIJE PLZENJ! UEFA odredila arbitre - već su delili pravdu crveno-belima!
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Norveški arbitar Espen Eskas sudiće u prvom meču plej-ofa kvalifikacija za plasman u Ligu Evrope između fudbalera Crvene zvezde i Viktorije Plzenj, saopštila je danas UEFA.
Eskas je ranije sudio Crvenoj zvezdi 2024. godine protiv Barselone i prošle sezone protiv Brage.
Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić
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Prva utakmica između Zvezde i Viktorije igraće se 20. avgusta od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.
Holanđanin Dani Makeli sudiće u revanš meču između Viktorije i Zvezde, koji će biti 27. avgusta od 19 sati u Plzenju.
Makeli je prethodno sudio Zvezdi protiv Jang Bojsa 2019. i 2023. godine.
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