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Norveški arbitar Espen Eskas sudiće u prvom meču plej-ofa kvalifikacija za plasman u Ligu Evrope između fudbalera Crvene zvezde i Viktorije Plzenj, saopštila je danas UEFA.

Eskas je ranije sudio Crvenoj zvezdi 2024. godine protiv Barselone i prošle sezone protiv Brage.

Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Prva utakmica između Zvezde i Viktorije igraće se 20. avgusta od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

Holanđanin Dani Makeli sudiće u revanš meču između Viktorije i Zvezde, koji će biti 27. avgusta od 19 sati u Plzenju.

Makeli je prethodno sudio Zvezdi protiv Jang Bojsa 2019. i 2023. godine.

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