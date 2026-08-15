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Nair Tiknizjan je prošle godine stigao u Crvenu zvezdu iz moskovske Lokomotive, a sada je na izlaznim vratima kluba sa Marakane.

Da je Crvena zvezda ostala u igri za Ligu šampiona možda bi situacija bila drugačija, ali u svakom slučaju, prema navodima iz Jermenije i Grčke, Tiknizjan je dogovorio transfer u Olimpijakos.

Očekuje se da u narednim danima prelazak u redove ekipe iz Pireja bude ozvaničen, a prema navodima obeštećenje bi trebalo da iznosi pet ili šest miliona evra uz određene bonuse.

U ovom trenutku nije poznato da li će Tiknizjan igrati protiv Viktorije Plzenj u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Evrope, ili će se pre dvomeča pridružiti novim saigračima.

Crveno-beli su za dolazak levog beka u julu 2025. godine platili 1,7 miliona, pa je iz finansijskog aspekta prodaja u Olimpijakos dobar posao.

1/12 Vidi galeriju Nair Tiknizjan u dresu Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Dragan Tesic

Međutim, Rus koji igra za reprezentaciju Jermenije je bio pouzdan fudbaler, posebno na utakmicama Super lige i Kupa Srbije, a postavlja se pitanje da li je potrebno pronaći zamenu.

Adem Avdić je operisan nakon povrede, a od prirodnih levih bekova u ekipi bi, u slučaju odlaska Tiknizjana ostao samo mladi Matej Strika. Naravno, ima igrača koji po potrebi mogu da "ulete" na tu poziciju, a među njima su desni bek Jung Vu Seol, štoper Strahinja Eraković, pa i centralni vezni Timi Maks Elšnik koji je u prošlosti već pomagao na pomenutoj poziciji.

Nair Tiknizjan je prošle sezone igrao na 47 utakmica u četiri različita takmičenja, a za Crvenu zvezdu je postigao jedan gol i upisao sedam asistencija.

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