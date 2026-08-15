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Albert Rijera će u nedelju, kad se u 14.00 časova promoviše u trenera Crvene zvezde, zvanično preuzeti brigu o prvom timu šampiona Srbije.

Dolazak španskog trenera Alberta Rijere u Beograd doneće i mnoge promene, posebno u igračkom kadru, što je i najavio generalni direktor Zvezdan Terzić u svom obraćanju javnosti u sredu.

Armandas Kučis visoki napadač Celja Foto: Antonio Pozo / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

Dugajlija miljenik

Prema informacijama iz Slovenije, Albert Rijera planira da u Beograd dovede napadača, i to 194 cm visokog Litvanca Armandasa Kučisa (23). Španac odlično poznaje Kučiša jer su sarađivali u Celju, a litvanski centarfor je za 30 utakmica dao 18 golova. Kako tvrdi slovenački portal Planet nogomet, Rijera razmatra njegovo dovođenje i već ga je predložio čelnicima Crvene zvezde.

Litvanac iza sebe ima tešku povredu kolena, zbog koje nije igrao skoro godinu dana. Tačnije, pretrpeo je rupturu prednjeg i bočnog ukrštenog ligamenta igrajući za reprezentaciju Litvanije u kvalifikacionom meču protiv Finske, iz koje je izašao ovog leta i vratio se na teren.

1/5 Vidi galeriju Armandas Kučis Foto: Natasa Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Antonio Pozo / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia, Zeljko Stevanic / Xinhua News / Profimedia

Teška povreda

Zbog ove povrede podvrgnut je operaciji u Rimu. Pre te teške povrede imao je i kraću pauzu zbog istegnuća zadnjeg ligamenta i odvajanja sitnog fragmenta kosti na istom kolenu.

Pitanje je samo koliko bi mogao dakošta Crvenu zvezdu Armandas Kučis, pošto ima ugovor sa Celjem do 2028. godine, a njegova cena na portalu Transfermarkt iznosi 700.000 evra. U Celje je stigao za 400.000 evra iz Kauno Žalgirisa. Karijeru je počeo u klubu PFA, a igrao je još za Panevežis, Ekranas, švedske klubove Kalmar, Oskaršamns i IFK Berga.

Armandas Kučis u reprezentaciji Litvanije Foto: Erikas Ovcarenko / imago sportfotodienst / Profimedia

Švedski đak

Može se reći da je pravi švedski đak, jer je u toj zemlji proveo period kao mlad fudbaler. Ove sezone upisao je pet utakmica za Celje i dao jedan gol. Standardni je reprezentativac Litvanije, za koju je odigrao 19 utakmica i dao šest golova.

Sa druge strane, Celje je, za razliku od Crvene zvezde, i dalje u borbi za Ligu šampiona, pa tako slovenački klub u plej-ofu za elitno UEFA takmičenje čeka dvomeč protiv Slovana iz Bratislave. Ukoliko se plasiraju u Ligu šampiona, jasno je da Celje ne bi prodavalo jednog od svojih najboljih igrača, ili ako bi to i radilo, onda bi cena bila zaista visoka.

Džej Enem na pripremnoj utakmici Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Enem i Duarte imaju ponude

Mogući dolazak Armandasa Kučisa u Crvenu zvezdu znači da bi neko od napadača mogao da napusti klub. Nije tajna da Džej Enem ima ponude od Frozinonea i CSKA iz Moskve vredne 8.000.000 evra, a blizu odlaska je i Bruno Duarte. Pitanje je šta će biti s Markom Arnautovićem, koji je u lošoj formi na početku sezone.

Posle promene trenera, vrlo je izvesno da dođe do velikih promena u svlačionici Crvene zvezde. To je sada sasvim izvesno.