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Slaviša Stojanović, bivši trener Crvene zvezde i čovek koji je 2014. godine vratio titulu na Marakanu posle sedam godina, odlično poznaje Alberta Rijeru, novog stratega crveno-belih.

Slaviša Stojanović nije bio previše raspoložen da priča o Albertu Rijeri, što zbog njihovog odnosa u Sloveniji, kada su bili treneri Kopra i Celja, što zbog toga što je ogorčen na sve ono što mu se dešavalo poslednjih godina u Srbiji.

Slaviša Stojanović bivši trener Crvene zvezde Foto: Maciej Gillert / Alamy / Profimedia

Zvezda bez energije

U prvi mah Slaviša Stojanović odbio je da priča, da da intervju, ali je višedecenijsko međusobno uvažavanje sa autorom ovog intervjua prevagnulo. Slaviša Stojanović još jednom je pokazao svoju veličinu i potvrdio dobru dušu koju ima. Pristao je, iako mu tema baš nije bila po volji...

Kako ste videli dvomeč Crvene zvezde i Hapoela Ber Ševe?

- Nisam gledao drugu utakmicu, bio sam na moru. Hteo sam, ali nikako nisam uspeo da uhvatim signal. Video sam samo posle rezultat... Šta reći?! Prvu utakmicu sam gledao. Činilo mi se da Zvezda posle prvog meča može dalje, uprkos porazu. Zašto? Pa, zato što je Zvezda tehnički jača ekipa od Hapoela. I mnogo kvalitetnija. Da se razumemo, Ber Ševa nije naivna ekipa, stabilni su i to su potvrdili u revanšu. Taj prvi meč Zvezda je trebalo da dobije, ali kod igrača nije bilo energije i želje za pobedom. To se jasno videlo. Verovao sam da Zvezda može dalje posle druge utakmice, ali stvarno ne znam šta se desilo - počeo je razgovor za Kurir Slaviša Stojanović.

1/14 Vidi galeriju Slaviša Stojanović na klupi Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Rijerina ekipa može da se analizira

Posle poraza od Hapoela, Dejan Stanković je otišao, a Zvezda je birala i izabrala Alberta Rijeru. Dobro ga poznajete, šta mislite o njemu?

- Ne bih ga komentarisao. Igrao sam četiri puta protiv njega. Moja ekipa je završila ispred njegove. Ako je Zvezda tako odlučila, onda srećno svima!

Stao je Slaviša Stojanović... Kurir je bio uporan. Kako igraju ekipe koje vodi Rijera?

- Gledajte sad... Ima jednu ideju, koju sprovodi i zahteva od ekipe da sve što on zamisli prenese na teren. Može to dobro da se analizira. Nije problem.

Šta Zvezda može da dobije, a šta da izgubi sa Špancem?

- Već sam rekao... Srećno svima! To je sve što mogu da kažem.

1/9 Vidi galeriju Kup Slovenije 2025 Slaviša Stojanović Albert Rijera Foto: Printskrin

Tuča posle meča Kopra i Celja

Dok ste bili trener Kopra, vaš klub i Celje Alberta Rijere igrali su nekoliko utakmica, kao i finale Kupa. Španac je imao ozbiljan sukob sa Savom Pavićevićem, vašim pomoćnikom, sve je bilo na ivici tuče.

- Sećam se svega. Bilo je tu provokacija tokom utakmice, tokom 14 dana, jer smo igrali tri puta za to vreme. Kad smo ih dobili u Celju i tamo je bilo provokacija i reči kojima nije mesto u fudbalu. Bila je baš naelektrisana atmosfera. Svašta se tu dešavalo i došlo je do eskalacija... Pokušavao sam da sve smirim, ali...

- Pitate za te incidente. Kada je utakmica bila gotova, krenuo sam prema njemu da mu čestitam na pobedi. U tom trenutku iza mojih leđa bilo je nekoliko mojih saradnika, ne samo Savo već i drugi... I sa njihove strane fokus nije bio na meni, već na mojim saradnicima iza mene. Došlo je do gužve i svašta ponešto se desilo.

- Posle tog incidenta, on je došao do mene u tunel stadiona. Malo smo pričali, više pro forme. I to je bilo sve, od cele komunikacije.

Slaviša Stojanović iz vremena kada je bio trener Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Balkan i interesne grupe

I tu je bio kraj razgovora o Albertu Rijeri. Kurir je pitao Slavišu Stojanovića, čeka li novi posao?

- Bilo je nekakvih nagoveštaja, ali na Balkanu se sve svodi na deo interesnih grupa. Ako si njihov deo proći ćeš, ako si kao ja "frilenser", onda imaš ozbiljne probleme da nađeš angažman. Teško je naći ozbiljan posao... Nemam nož pod grlom, videćemo, ako se namesti... Ako ne, nije problem, čuvam sebe i porodicu.

Donedavno ste bili u Sarajevu kao trener Željezničara. Šta se tamo desilo?

- Teško je bilo. Imao sam svezane ruke. Brzo sam shvatio da ne mogu napraviti ono, o čemu sam pričao sa ljudima i z kluba i kakav je dogovor bio. Mnogo je bilo obećanja sa njihove strane, od vlasnika pre svega. Ali... Onda se to sve okrenulo. Odlučio sam na kraju, da je bolje da se pomerim. Žao mi je Želje, kao kluba i jedne prilike, kao i navijača koji su uz ekipu. Posebno svih onih ljudi koji vole Željezničar i koji rade u klubu. Tamo sam zatekao sličnu situacija, kao kada sam 2013. došao u Zvezdu. Mnogo dobrih ljudi koji su svoj privatni život podredili klubu...

Slaviša Stojanović i danas je omiljen kod navijača Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Sve puklo u Sarajevu

Šta se zapravo desilo?

- Ništa tamo nije zavisilo od mene. Bila je priča da probamo da selektiramo kadar, da napravimo nešto, što bi od juna dalo perspektivu i ličilo na ozbiljan projekat. Oni koji su me doveli u klub su otišli, a onda i predsednik... Sad ne znam kakva je situacija tamo. Imali smo sjajne pripreme u Turskoj i dobre igre, ali kad smo došli u Sarajevo, nekako se sve okrenulo - zaključio je Slaviša Stojanović.

Fakat je da Slaviša Stojanović nikada u Srbiji nije dobio poštovanje, uvažavanje i respekt koje kao čovek i trener zaslužuje. Nije bolje prošao ni u Sloveniji, a bio je dva puta prvak te države. I danas je vlasnik rekorda od 32 utakmice bez poraza u Sloveniji. Podvig sa Crvenom zvezdom, kada je upisao 15 uzastopnih pobeda i vratio titulu na Marakanu posle 2007. i danas se prepričava među navijačima. Sa velikim uspehom radio je u Letoniji i Bugarskoj, bio trener prvaka Kine i Belgije, a posebno je ponosan što je lansirao veliki broj mladih igrača.

Slaviša Stojanović prve sede vlasi dobio je baš u Beogradu kao trener Crvene zvezde Foto: Igor Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uzeto mesto selektora Srbije i dalje boli

Mnogo je žuči na duši Slaviše Stojanovića. Baš mnogo... Sa mnogo gorčine priča o Crvenoj zvezdi koju iskreno voli, jer mu teško pada što ga niko iz kluba za proteklih 12 godina nikada nije pozvao. Takođe, sa veliko setom Slaviša Stojanović priča o i tome kako je trebalo da postane selektor mlade reprezentacije Srbije U21, ali mu nije dozvoljeno... Iako je imao čvrst dogovor sa tadašnjim direktorom Nikolom Lazetićem, izabran je Aleksandar Kolarov, koji je posle samo nekoliko meseci otišao u Inter, ostavivši generaciju bez trenera. Zatim je Stojanović sve dogovorio sa Vojvodinom, ali...

Kada god bi dobio pitanje vezano za nabrojane teme, usledio bi uzdah i rečenica koja pogađa: