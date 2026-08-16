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Partizan će biti domaćin Kragujevčanima na stadionu u Humskoj koja će biti odigrana između dve evropske utakmice crno-belih.

Podsetimo, tim Saše Ilića je pobedio Tobol u gostima, a u četvrtak će biti gost Hetafeu u Madridu u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Konferencije.

Tobol - Partizan, 13.8.2026 Foto: Kurir Sport

Utakmica Partizan - Radnički 1923 počeće u 21 čas.

Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite na Kurir sportu.

Televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".

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Bonus video:

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