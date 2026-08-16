Fudbaleri Partizana protiv ekipe Radnički 1923 igraju utakmicu 5. kola Super lige Srbije.
SUPER LIGA
ZAHTEVAN ZADATAK IZMEĐU DVA EVROPSKA MEČA! Partizan se u Humskoj sprema za Madrid! Evo gde i kada možete da gledate utakmicu protiv Radničkog
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Partizan će biti domaćin Kragujevčanima na stadionu u Humskoj koja će biti odigrana između dve evropske utakmice crno-belih.
Podsetimo, tim Saše Ilića je pobedio Tobol u gostima, a u četvrtak će biti gost Hetafeu u Madridu u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Konferencije.
Tobol - Partizan, 13.8.2026 Foto: Kurir Sport
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Utakmica Partizan - Radnički 1923 počeće u 21 čas.
Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite na Kurir sportu.
Televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".
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